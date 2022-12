04-12-2022 18:51

Un’occasione clamorosa, una doppia chance non sfruttata. E l’eliminazione della sua Polonia contro la Francia. Così si sono chiusi i Mondiali di Piotr Zielinski, tra mille rimpianti. L’asso del Napoli in questa edizione della Coppa del Mondo ha lasciato il segno con il gol all‘Arabia Saudita e con l’ottima prestazione al cospetto di Mbappé e soci. Condita, però, da quell’occasionissima – in due round – che non è riuscito a trasformare in gol e che sarà ricordata a lungo dai suoi connazionali.

Mondiali: la grande chance per Zielinski in Francia-Polonia

Il centrocampista di Spalletti ha avuto la palla per portare in vantaggio i suoi pochi minuti prima che la Francia trovasse il vantaggio con Giroud. Traversone basso dalla sinistra, la palla filtra e si trasforma in una sorta di rigore in movimento per ‘Zielo’: Lloris fa il miracolo, il pallone torna tra i piedi di Zielinski che ci riprova ma un difensore respinge, poi è Varane a ribattere sulla linea il successivo tentativo di Kaminski. Dal possibile vantaggio, la Polonia si è ritrovata sotto poco dopo e alla fine ha ceduto 3-1. Ironia della sorte: Zielinski risulterà comunque tra i migliori in campo.

Mondiali: Zielinski spiega l’errore sotto porta con la Francia

Così Zielinski ai microfoni della Rai al termine della partita: “È stata la nostra miglior prestazione a questi Mondiali, abbiamo preparato bene la partita, usciamo a testa alta. Abbiamo affrontato i campioni del mondo e li abbiamo messi in difficoltà. La mia occasione? Ho voluto tirare forte, c’erano tre giocatori della Francia più il portiere sulla linea, ho provato di collo piede, idea sbagliata. Peccato, ma credo che anche se avessimo fatto gol mancasse ancora troppo tempo, la Francia forse ci avrebbe raggiunto”.

Mondiali, i fan incoronano Zielinski e bocciano Lewandowski

Sui social i tifosi polacchi sono comunque tenerissimi col calciatore del Napoli: “Lui e Bereszynski sono i migliori in campo”, oppure “Zielinski unico campione della Polonia“. E ancora: “Credo che avrò a lungo dei flashback di quei tiri di Zielinski“. O anche: “Zielinski ha giocato abbastanza bene oggi. Lewandowski vero dramma del torneo”. Proprio il centravanti del Barcellona, in effetti, è il destinatario degli strali più significativi. E i tifosi del Napoli? “Torna Piotr, sta casa aspetta a te”, scrive Maria Grazia. “Coraggio, ti rifarai a Napoli“, l’incoraggiamento di Stefano.