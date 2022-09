Mondiali ciclismo 2022: Van Vleuten campionessa del mondo, Persico terza

24-09-2022 09:56

Una annata da incorniciare per la veterana Annemiek van Vleuten. Dopo Giro, Tour, Vuelta, la trentanovenne olandese vince anche il Mondiale di Wollongong di scena in Australia, in una gara che non avrebbe neanche dovuto partecipare a causa della frattura del gomito arrivata nella cronometro a squadre di qualche giorno fa, ancora una volta ha stupito tutti. Sul podio anche Lotte Kopecky e l’entusiasmante bronzo dell’azzurra Silvia Persico.

In una corsa ricca di emozioni, caratterizzata vari tentativi di fuga e ricompattamenti del gruppo, non poteva mancare il colpo di scena clamoroso arrivato a 700 metri: Annemiek Van Vleuten, attrice di una prova non da protagonista sino a quel momento, sferra l’attacco decisivo che va a sorprendere tutte anticipando la volata, con nessuna che è riuscita a rispondere. Trionfo assurdo per la neerlandese, con Lotte Kopecky ad aggiudicarsi lo sprint del rammarico ed il bellissimo bronzo di Silvia Persico.

La ciclista olandese conquista così il quarto mondiale su strada della sua carriera, diventando così una delle atlete più titolate del ciclismo femminile.