Mondiali ciclismo: Filippo Ganna non farà la gara in linea

Ieri i commissari tecnici dell’Italia maschile seniores, Under 23 e juniores Davide Cassani e Marco Villa hanno diramato le convocazioni maschili per le cronometro dei Mondiali di Lovanio in Belgio.

Nella Elite di domenica 19 gareggeranno Edoardo Affini, Filippo Ganna e Matteo Sobrero, nella Under 23 di lunedì 20 Filippo Baroncini e Marco Frigo, in quella juniores di martedì 21 Tommaso Bessega e Samuele Bonetto, nella staffetta mista di mercoledì 22Edoardo Affini, Filippo Ganna e Matteo Sobrero.

Ma la notizia è che Ganna ha deciso di concentrarsi sulle cronometro, in particolare su quella Elite della quale è campione uscente, e di rinunciare alla gara in linea che si terrà tra dieci giorni e che è l’appuntamento clou del programma iridato. Dopo la staffetta mista, nella quale è stato inserito al posto di Alessandro De Marchi, il 25enne fuoriclasse di Verbania tornerà infatti in Italia.

OMNISPORT | 15-09-2021 10:21