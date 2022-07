Mondiali di atletica 2022: Tamberi in finale nell'alto

15-07-2022 21:23

Gianmarco Tamberi ce l’ha fatta. Il campione olimpico si è qualificato per la finale della gara del salto in alto ai Mondiali di atletica appena iniziati a Eugene, in Oregon. Gimbo è arrivato fino a 2.28 e nella notte italiana fra lunedì e martedì si giocherà la medaglia d’oro iridata.

Una qualificazione sudata quella di Tamberi, che ha sbagliato due volte sia a 2.25 che a 2.28 prima poi di superare entrambe le misure. Anche alle Olimpiadi di Tokyo, Gimbo aveva ottenuto il pass per la finale a 2.28, ma al secondo tentativo.

Fuori invece l’altro azzurro Marco Fassinotti con tre errori proprio a 2.28. 13 i qualificati alla finale con quattro atleti che non hanno fatto neanche un errore: il favorito coreano Woo, l’altro campione olimpico Mutaz Essa Barshim, il canadese Lovett e l’ucraino Protsenko.

Nella mattinata inaugurale dei Mondiali anche la staffetta 4×400 mista dell’Italia, composta da Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Bryan Lopez e Alice Mangione, si è qualificata per la finale grazie al quarto posto col tempo di 3’13”89 nella prima semifinale, vinta dagli Stati Uniti (che non hanno schierato Allyson Felix) davanti a Olanda e Polonia.