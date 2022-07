Mondiali di atletica 2022, Allyson Felix al passo d'addio: "Finisco dove ho cominciato"

15-07-2022 23:26

Ai Mondiali di Eugene la statunitense Allyson Felix si appresta a dire addio all’attività agonistica ponendo termine a una carriera leggendaria. Quella nell’Oregon sarà la decima rassegna iridata consecutiva a cui prenderà parte dal 2003 la 36enne nativa di Los Angeles e nelle nove precedenti ha collezionato 13 ori, 3 argenti e 2 bronzi, e anche ai Giochi olimpici non ha scherzato visto che in cinque edizioni si è portata a casa 7 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Nella staffetta 4×400 mista potrebbe raggiungere la sua diciannovesima medaglia iridata e probabilmente verrà schierata in finale, mentre in batteria ha lasciato spazio ad altre compagne di squadra. Ecco le sue parole.

“E’ stata un’avventura incredibile. Mi sono davvero divertita. Negli anni ho avuto molti alti e bassi, amo così tanto questo sport. Molte volte mi ha spezzato il cuore, ma ho avuto anche molti momenti di grande gioia. Chiudere il mio giro, qui, a casa, sarà davvero speciale. Le gare e la competizione mi mancheranno molto, ma non riesco a pensare a un’uscita di scena migliore. Sono alla fine di un lungo viaggio e finirò lì dove ho cominciato, nel mio paese, gli States: sarà un addio pieno di emozioni. Spero di essere ricordata come una ferocemente competitiva, ma soprattutto – e intendo soprattutto per me – come qualcuno che ha cercato di lasciare lo sport meglio di come l’ho trovato, che ha cercato di supportare le atlete, e le donne in generale, e di lottare per più uguaglianza”.