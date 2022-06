Mondiali di Beach Volley, il sorteggio delle coppie italiane

01-06-2022 10:23

Si è svolto, ieri, il sorteggio per la composizione delle pool dei Campionati del Mondo in programma a Roma dal 10 al 19 giugno. Questo l’esito del sorteggio per le coppie italiane impegnate nella rassegna iridata

Tabellone Maschile

Pool A: Rossi/Carambula, Bruno Schimdt/Saymon (BRA), Capogrosso/Capogrosso (ARG), Jawo/Jarra (GAM)

Pool B: Bryl/Losiak (POL), Lupo/Ranghieri, Schachter/Dearing (CAN), Akan/Essilfie (GHA)

Pool H: Molo/Sorum (NOR), Aravena/Droguet (CHL), Luini/Penninga (NED), Benzi/Bonifazi

Pool I: Grimalt/Grimalt (CHL), Seidl/Waller (AUT), Kantor/Rudol (POL), Windisch/Dal Corso

Pool K: Ahman/Hellvig (SWE), Nicolai/Cottafava, Murray/Rivas (COL), Surin/Banlue (THA)

Questo il tabellone Femminile

Pool E: Flint/Cheng (USA), Bukovec/Brandie (CAN), Bobner/Verge/Depre, Cali/Tega

Pool F: Kolinske/Hughes (USA), Carro/Lobato (ESP), Ariana/Karelys (ECU), Menegatti/Gottardi

Pool I: Taiana Lima/Hegeile (BRA), Muller/Tillman (GER), Worapeerach Ayakorn/Naraphornrapat (THA), Orsi Toth/Orsi Toth

Pool L: Scampoli/Bianchin, Borger/Sude (GER), Wojtasik/Kociolek (POL), Makokha/Khadambi (KEN)