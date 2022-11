02-11-2022 12:17

Nulla da fare ai Mondiali di Liverpool per le azzurre della ginnastica artistica.

L’Italdonne chiude al quinto posto mondiale con il totale di 159.463, a poco più di un punto dal terzo posto, che avrebbe garantito un pass olimpico. Gli Stati Uniti d’America confermano il titolo vinto a Stoccarda nel 2019, con il punteggio complessivo di 166.564. Piazza d’onore per le padrone di casa della Gran Bretagna con 163.363. Bronzo a quota 160.563 per il Canada, bravo ad approfittare degli errori del Giappone alle parallele asimmetriche. Anche le fate azzurre, nello stesso attrezzo, hanno sbagliato molto.

“Non abbiamo fatto per niente bene – conferma il DTN Enrico Casella – Siamo partiti malissimo alle parallele. Abbastanza strano, ma è successo. Buona la reazione alla trave, malgrado la caduta, ed eravamo ancora in corsa per una medaglia, nonostante la falsa partenza nel nostro attrezzo migliore. Purtroppo l’ulteriore caduta al corpo libero ci ha fato arrivare ad appena un soffio dal bronzo. E questo è quello che brucia di più. La prestazione è altamente insufficiente, inutile nascondersi. Ma in un contesto falloso per tutti, con un pizzico di fortuna in più potevamo comunque essere lassù. Può accadere in un contesto mondiale. È accaduto a noi e adesso impariamo dai nostri errori. La lezione ci servirà per il futuro. L’Italia è forte, oggi però non è riuscita a dimostrarlo. Il nostro livello tecnico non è inferiore alle squadre che ci sono davanti. A parte i problemi di formazione che abbiamo avuto prima di venire a Liverpool, sappiamo di valere intorno ai 163, 164 punti. Ne abbiamo fatti 159 e mezzo, con cinque cadute, più la perdita di vari abbuoni, e comunque siamo quinti al mondo. Adesso andremo a prenderci la qualificazione olimpica ad Anversa nel 2023”.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PARALLELE – Italy 39.366

VILLA Giorgia 14.166 (D. 5.800 E. 8.366)

MAGGIO Martina 11.700 (D. 5.500 E. 6.200)

D’AMATO Alice 13.500 (D. 6.200 E. 7.300)

TRAVE – Italy 39.766

VILLA Giorgia 13.733 (D. 5.600 E. 8.133)

MAGGIO Martina 12.900 (D. 5.600 E. 7.300)

ESPOSITO Manila 13.133 (D. 5.200 E. 7.933)

CORPO LIBERO – Italy 38.699

MAGGIO Martina 13.966 (D. 5.700 E. 8.266)

D’AMATO Alice 13.133 (D. 5.200 E. 7.933)

ESPOSITO Manila 11.600 (D. 4.800 E. 6.800)

VOLTEGGIO – Italy 41.632

MAGGIO Martina ITA 13.866

D’AMATO Alice ITA 14.300 (D. 5.000 E. 9.300)

ESPOSITO Manila 13.466 (D. 4.200 E. 9.266)