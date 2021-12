Mondiali di nuoto, terza finale per Alberto Razzetti

20-12-2021 10:25

Penultimo giorno dei Mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. La staffetta 4×50 mista, primatista mondiale e campione europea in carica, chiude quinta in 1’33″60.

Quartetto rimescolato: parte Lorenzo Mora, novello, seguono Nicolò Martinenghi, Michele Lamberti e Thomas Ceccon.

Terza finale su tre per Ilaria Cusinato. La ventunenne di Cittadella chiude in 2’07″70. “Volevo anche questa finale seppur non mi senta competitiva per le medaglie – ripete – Mi sto godendo questo campionato in modo spensierato. L’obiettivo per ora è raggiunto”.

Si conferma nei 400 misti Alberto Razzetti che si regala la terza finale individuale, dopo l’oro nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 misti, e promette battaglia in finale cui accede con un comodo sesto crono di 4’05″50.

Entrambe avanti le farfalle tricolori: Elena Di Liddo è sesta in 56″95, mentre Ilaria Bianchi passa sedicesima in 57″40 nei 100 farfalla.

Alessandro Miressi stampa il secondo crono dei 100 stile libero in 46″30 mentre Lorenzo Zazzeri, già quarto nei 50, è quindicesimo in 47″27.

Silvia Di Pietro torna agguanta la semifinale dei 50 stile libero col nono crono di 24″14.

Nicolò Martinenghi, dopo la staffetta mista si rituffa nei suoi 50 rana. L’argento iridato nei 100, bronzo continentale in carica chiude quarto in 26″02. Centra l’obiettivo finale anche Gregorio Paltrinieri.

Nei 1500 stile libero nuota in 14’28″11 staccando col quarto crono la finale mondiale. Prima finale iridata in corta anche per Domenico Acerenza.

Semifinali e finali dalle 18:00 (-3 ore in Italia)

Staffetta 4×50 mista uomini FINALE

200 misti donne FINALE (Cusinato)

100 stile libero uomini SEMI (Miressi, Zazzeri)

100 farfalla donne SEMI (Di Liddo, Bianchi)

50 farfalla uomini FINALE (Rivolta)

50 stile libero donne SEMI (Di Pietro)

50 rana uomini SEMI (Martinenghi)

50 dorso donne FINALE (nessuna azzurra)

400 misti uomini FINALE (Razzetti)

100 rana donne FINALE (nessuna azzurra)

Staffetta 4×200 stile libero donne FINALE (nessuna)

OMNISPORT