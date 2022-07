Mondiali di scherma: Marini argento nel fioretto maschile

20-07-2022 20:33

Agli Europei di Antalya era stato battuto in finale da Daniele Garozzo, stavolta Tommaso Marini, nel fioretto individuale maschile dei Mondiali di Il Cairo, ha vinto un altro argento ma stavolta è stato sconfitto in finale dal francese Enzo Lefort in un assalto mozzafiato chiuso vittoriosamente 15-14 a favore del transalpino. Le due medaglie di bronzo sono andate allo schermidore di Hong Kong Ka Long Cheung e allo statunitense Nick Itkin.

Il 22enne nativo di Ancona, vincitore sull’egiziano Alaaeldin Aouelkassem nei quarti di finale per 15-9 e Cheung in semifinale per 15-12, era riuscito a rimontare dall’11-14 ma poi la stoccata decisiva ha premiato Lefort, che ha così fatto il is del trionfo di Le due medaglie di bronzo di Budapest 2019. Così gli altri azzurri: Alessio Foconi ha perso nei quarti di finale da Itkin per 15-5, Garozzo negli ottavi dall’ungherese Gergo Szemes per 15-12, mentre Giorgio Avola era uscito già al primo turno con l’argentino Augusto Servello col punteggio di 15-14.