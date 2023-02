Mondiali di sci, prove di discesa: miglior tempo per Innerhofer

L'azzurro ha stupito tutti nella seconda giornata di test: bene anche Paris quinto e Schieder sesto. Mancavano però alcuni big

10-02-2023 12:55

Ottima Italia nella seconda giornata di prove della discesa libera maschile valida per i Mondiali di sci. L’azzurro Christof Innerhofer ha stampato il tempo di 1.48.45. A dire il vero, mancavano tre big come Odermatt, Kilde e Kriechmayr. L’Italia si è fatta comunque rispettare ottenendo anche il quinto posto con Paris e il sesto con Schieder. Gli altri italiani: 29esimo Bosca e 36esimo Casse. Nella prova di oggi, in vista della gara di domenica, secondo tempo per il canadese James Crawford a 31 centesimi, terzo lo svizzero Monney a 34.