Mondiali Elite donne: Irma Testa argento

19-05-2022 19:22

Il sogno d’oro è svanito ma Irma Testa ha comunque vinto una storica medaglia d’argento ai Mondiali Elite femminili di Istanbul nella categoria dei pesi piuma. La 24enne poliziotta nativa di Torre Annunziata è stata battuta in finale dalla taiwanese Lin Yu-Ting, ma qualificandosi per l’atto decisivo era già diventata la prima pugile azzurra a salire su un podio mondiale, così come ai Giochi di Tokyo 2020 della scorsa estate, aggiudicandosi un altrettanto storico bronzo, era stata la prima italiana a vincere una medaglia olimpica.

OMNISPORT