Mondiali Eugene, dominio USA nei 100 metri piani: vince Kerley

17-07-2022 08:28

Dominio degli Stati Uniti sul podio dei 100 metri piani maschili ai Mondiali di Eugene, in Oregon. La rinuncia di Marcell Jacobs in semifinale ha tolto un concorrente pericolosissimo agli USA, che si prendono primo, secondo e terzo posto del podio finale.

A conquistare l’oro iridato è Fred Kerley col tempo di 9.86, argento per Marvin Bracy e bronzo per Trayon Brome. Solamente nell’edizione 1991 a Tokyo un solo paese (che erano ancora gli Stati Uniti) era stato capace di fare una la tripletta nei 100 maschili. Invece, allargando la visuale nelle prove di velocità in generale, la più recente di un podio con tre atleti della stessa nazione capitò a Osaka 2007 nei 400 uomini.