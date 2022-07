Mondiali Eugene, getto del peso: Nick Ponzio supera il taglio in 21.35

16-07-2022 09:19

Buona prima prova per Nick Ponzio, che supera il taglio nelle qualificazioni dei Mondiali di atletica leggera a Eugene, in Oregon. Ponzio, atleta che compete nel getto del peso, scaglia l’oggetto a 21.35, superando dunque il taglio fissato a 21.20. 21.00 era stato il primo tentativo dell’azzurro.

Meglio di Ponzio hanno fatto Joe Kovacs (21.50 per il Campione del Mondo in carica e argento a Tokyo 2020) e il neozelandese Tom Walsh (21.44 per il bronzo di Doha 2019 e olimpico di Tokyo 2020).

Grande favorito per il successo finale lo statunitense Ryan Crouserm, che supera il taglio con un 22.28 in assoluta tranquillità.