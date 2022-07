Mondiali Eugene, Italia 7a nella 4x400 mista

16-07-2022 09:08

L’Italia finisce in settima posizione nella finale della 4×400 mista ai Mondiale di Eugene, in Oregon. La formazione azzurra, con Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Brayan Lopez, Alice Mangione, chiude in 3:16.45, ed è apparsa molto affaticata e non in grado di competere coi migliori.

Vince incredibilmente la Repubblica Domenicana in 3:09.82, ottime le prove di Marileidy Paulino (bravissima in seconda frazione nel recuperare lo strappo su Allyson Felix) e Fiordaliza Cofil. Seconda l’Olanda, in 3:09.90 e con una Femke Bol pazzesca nel recuperare nello sprint finale contro la statunitense Kennedy Simon, che cede di schianto.