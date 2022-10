Mondiali femminili di Volley: oggi la semifinale tra Italia e Brasile

13-10-2022 10:23

Appuntamento a questa sera alle ore 20.00 quando le Campionesse d’Europa scenderanno in campo ad Apeldoorn per fronteggiare le sudamericane in un incontro da dentro o fuori.

La seconda semifinale dei mondiali femminile di volley (la Serbia è la prima finalista dopo aver sconfitto gli USA) mette di fronte le nostre azzurre che hanno la possibilità di riscattare la sconfitta subita ai vantaggi del tie-break nella seconda fase a gironi. Proprio le ragazze di José Roberto Guimarães sono l’unica formazione finora, ad avere battuto l’Italia in questa rassegna iridata: un successo ai vantaggi del tie-break in apertura della seconda fase a gironi. Settimana scorsa, però, le azzurre avevano commesso una grossa serie di errori che hanno condizionato l’incontro.

Sulla carta sarà un match a dir poco spettacolare, aperto ad ogni tipo di risultato: sarà un testa a testa tra due nazionali che giocano bene e daranno vita ad una sfida rovente, ma allo stesso tempo equilibrata. Come sono arrivate le brasiliane in semifinale? Il percorso delle verde oro ha visto una vittoria contro il Giappone nei quarti di finale in un match incredibile, rimontando da 0-2 con grande caparbietà e sfruttando tutta la propria rosa. La partita contro il Giappone è stata una rivincita, visto che proprio contro le asiatiche, le brasiliane, avevano perso la loro unica partita di questi mondiali.

Cosa deve fare l’Italia per vincere? Lo ha già detto Davide Mazzanti: “Sarà una sfida pazzesca, la chiave complessiva sarà tenere meglio il cambio palla. E’ una semifinale e sarà una partita sentita, noi siamo usciti dalla partita della seconda fase con sensazioni negative”.

Quali sono le giocatrici più forti della rosa delle brasiliane? Le ragazze verde oro possono contare su tante protagoniste. La stella indiscussa però è la schiacciatrice Gabriela “Gabi” Braga, che sta ribadendo di essere un’attaccante straordinaria in grado di piazzare il colpo da ogni zona del campo e di trascinare tutte le compagne di squadra anche nei frangenti più ostici. Da sottolineare anche le altre due attaccanti, ovvero la 22enne Tainara che gioca in Brasile, al Dentil Praia Clube e la 34enne Pri Daroit anch’ella gioca in Patria, al Minas.

Attenzione poi ai muri imperiosi della centrale Carolina “Carol” Da Silva: la 31enne, in forza al Praia Clube, domina la classifica dei muri di questi Mondiali ed è affiancata dalla 41enne Caroline “Carol” Gattaz.

Le ragazze del ct Mazzanti si troveranno di fronte una corazzata incredibile, ma non partono certo sfavorite, anzi, il precedente nella finale di Nations League, tre mesi fa, ha visto trionfare proprio l’Italia per 3-0.