Mondiali femminili, le convocate dell'Italia

17-09-2022 13:20

Dopo il trionfo dei ragazzi di Fefè De Giorgi, le attenzioni degli appassionati di volley si stanno per spostare in campo femminile in vista dei Mondiali in programma tra Polonia e Olanda tra il 23 settembre e il 15 ottobre, al quale le ragazze del ct Davide Mazzanti si presenteranno tra le favorite assolute dopo il trionfo negli Europei 2021 e nella Nations League della scorsa estate.

Il ct azzurro ha diramato i nomi delle 15 convocate. Nell’elenco non si registrano sorprese, trattandosi dello stesso gruppo che ha trionfato proprio in Nations League.

A corredo del collaudato sestetto titolare, composto dalle centrali Chirichella e Danesi, dalla schiacciatrice nonché capitana Miriam Sylla, dall’opposto Paola Egonu, dalla regista Alessia Orro e dal libero Monica De Gennaro ci sarà un folto gruppo di ragazze talentuose, che sarebbero titolari nella stragrande maggioranza delle altre nazionali europee, dalla play di riserva Ofelia Malinov fino alla batteria delle schiacciatrici alternative che comprende anche Elena Pietrini, convocata nonostante i recenti acciacchi alla schiena.

Le azzurre si ritroveranno lunedì 19 settembre a Roma. Martedì 20 la partenza per l’Olanda, il debutto è fissato per le 15 di sabato 24 ad Arnhem contro il Camerun.

Nelle altre partite della prima fase l’Italia, inserita nel girone A, affronterà Porto Rico (26 settembre), Belgio (27), Kenya (29) e Olanda (2 ottobre). Le prime quattro dei quattro gironi accederanno alla seconda fase, che vedrà due gironi da 8, nei quali le qualificate erediteranno i risultati precedenti, con qualificazione ai quarti delle prime quattro.

Le convocate dell’Italia:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari

Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio

Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino

Questo il commento di Mazzanti sui canali ufficiali della Federazione dopo aver diramato le convocazioni: “Queste sono le giocatrici che hanno lavorato per tutta l’estate e vinto la Volleyball Nations League 2022, è un gruppo che si conosce molto bene. Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi, abbiamo alternato tanti allenamenti a delle amichevoli. Conosciamo bene la formula del Mondiale, una competizione lunga con delle difficoltà crescenti. L’unica novità sono i quarti di finale. Vogliamo andare più avanti possibile”.