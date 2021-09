Mondiali Fiandre 2021: Cassani porta nove uomini in Belgio

Ci si avvicina velocemente alla prova su strada del mondiale di domenica prossima.

Sono nove i convocati di Davide Cassani per la prova i linea dei Mondiali nelle Fiandre 2021. Dopo aver in precedenza annunciato la preselezione, il CT azzurro ha ora ridotto il numero di coloro che porterà in Belgio per disputare la prova regina domenica 26 settembre. Costruita sostanzialmente attorno a Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates), la squadra attualmente vede dunque cinque corridori giocarsi gli altri quattro posti, ai quali bisogna poi aggiungere Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) riserva in patria.

I “panchinari” per usare un termine calcistico, saranno dunque Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Andrea Bagioli e Davide Ballerini (Deceuninck – QuickStep). In questi giorni il gruppo sarà impegnato negli allenamenti sul percorso e la decisione finale sarà presa alla vigilia della corsa, che rappresenta l’ultimo grande appuntamento dell’attuale commissario tecnico.

OMNISPORT | 20-09-2021 13:37