Mondiali Fiandre 2021, Staffetta Mista: l'Italia vince il bronzo, 1° la Germania

Nella Team Relay dei Mondiali2021 di ciclismo, l’Italia conquista una bellissima medaglia di bronzo. La crono staffetta mista, composta da Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Sobrero per gli uomini e da Marta Cavalli, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini per le donne, chiude dietro a Germania, prima col tempo di 50:49.10, e Olanda, indietro di soli 12.79 secondi. Gli Azzurri hanno conquistato la medaglia, la seconda di questa rassegna mondiale dopo quella nella crono individuale di Filippo Ganna, per soli cinque centesimi davanti alla Svizzera.

Il percorso, totalmente pianeggiante di 44,5 km da Knokke-Heist a Bruges, vede partire primi gli uomini, che concludono in testa la prorpia prazione per poi passare il testimone alle donne, che invece hanno fatto più fatica e non sono state in grado di battagliare per la vittoria. 37.74 è stato il ritardo al traguardo, ma si tratta comunque di un risultato eccezionale.

Menzione d’onore per Tony Martin, che chiude la sua maestosa carriera con una medaglia d’oro dopo aver vinto quattro crono a livello individuale nel 2011, 2012, 2013 e 2016. Un po’ delusa invece l’Olanda, con le favoritissime Ellen van Dijk, Riejanne Markus e Annemiek van Vleuten che si sono dovute accontentare dell’argento.

Subito dopo Italia e Svizzera vengono Gran Bretagna (a 54.99), Danimarca (a 1:16.16) e Belgio (a 1:21.03).

OMNISPORT | 22-09-2021 17:13