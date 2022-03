Mondiali indoor di atletica: bronzo per Tamberi

20-03-2022 13:37

Torna in pedana e porta subito a casa una medaglia di bronzo Gianmaro Tamberi; terzo ai Mondiali indoor di Belgrado nel salto in alto. Con solo un paio di allenamenti alle spalle, il 29enne ha chiuso a 2,31 metri al secondo tentativo, con la stessa misura dello svizzero Loic Gasch, che però ha fatto percorso netto mentre Gimbo aveva sbagliato a 2,24. Terzo posto in condivisione con il neozelandese Hamish Kerr. Medaglia d’oro per il grande favorito, il sudcoreano Sanghyeok Woo (già quarto alle Olimpiadi), che in inverno è volato fino a 2.36 metri e oggi ha trionfato superando 2.34 al primo dopo essersi salvato alla terza prova a 2.31.

OMNISPORT