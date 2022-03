Mondiali Indoor di Atletica: quando gareggia Jacobs

14-03-2022 17:50

Mancano solo pochi giorni ai Mondiali Indoor di Atletica che prenderanno il via il 18 marzo da Belgrado. L’uomo più atteso è il campione Olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs che gareggerà nei 60 metri (distanza in cui è campione Europeo in carica).

L’azzurro si presenta con il terzo crono stagionale (6.49) dopo gli americani Christian Coleman (6.45) e Marvin Bracy (6.48). L’italiano delle Fiamme Oro, il primo della spedizione azzurra a partire per Belgrado sarà in pista il 19 marzo, nella mattinata alle 10.45 con la prima batteria. Poi, eventualmente, alle 18.40 con la semifinale e alle 21.20 con l’ipotetica finale.

OMNISPORT