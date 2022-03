Mondiali indoor di atletica: record del mondo nel salto triplo

20-03-2022 13:29

Medaglia d’oro e record del mondo per la venezuelana Yulimar Rojas, che ai Mondiali indoor di Belgrado ha saltato 15,74 metri nel salto triplo, superando di 7 centimetri il suo primato stabilito l’estate scorsa a Tokyo all’aperto. Il record è arrivato all’ultimo salto utile, prima i suoi numeri erano stati comunque da incorniciare: 15,36, 15,19 e 15,04. Al chiuso, il record era del 21 febbraio scorso: 15,43. La 26enne detiene anche il Mondiale outdoor, ha vinto davanti all’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk (14.74), bronzo per la giamaicana Kimberly Williams (14.62). La nostra Darya Derkach si è fermata in 15ma posizione a 13.67.

OMNISPORT