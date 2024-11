Mondiali, la classifica: Uruguay loco come Bielsa, si fa raggiungere al 95’ e vince al 100’, Perù e Cile si autoeliminano

La Celeste batte la Colombia e la aggancia al secondo posto a quota 19 punti. Si fanno del male invece Perù e Cile che fanno 0-0 e restano in fondo

Le squadre di club sono ferme ma le nazionali nel frattempo vanno avanti, in ogni parte del mondo. Dall’altro lato dell’oceano si gioca per strappare il pass per il Campionato del Mondo del 2026 che si terrà tra Canada, Messico e Stati Uniti. L’Uruguay ha avuto la meglio al fotofinish sulla Colombia. Perù e Cile hanno invece confermato le loro difficoltà impattando in un pareggio che chiude ad entrambe definitivamente le porte della rassegna iridata.

Loca come l’allenatore, 3-2 dell’Uruguay sulla Colombia

Se lo chiamano il Loco, un motivo ci deve pur essere. Per una partita l’Uruguay ha assunto le sembianze del proprio allenatore, Marcelo Bielsa, per dare vita ad una sfida davvero memorabile con la Colombia. La Celeste ha battuto per 3-2 i Cafeteros salendo al secondo posto della classifica alle spalle della sola Argentina con 19 punti. Si tratta di una vera e propria beffa per la Tricolor, sebbene anche per lei la situazione resti confortevole in ottica qualificazione.

Ugarte sbuca nel finale per un pirotecnico 3-2

Ma entriamo maggiormente nel dettaglio della partita. La Colombia si era anche portata in vantaggio con un gol al 36’ minuto di Quintero chiudendo così la prima frazione di gioco. Nella ripresa l’Uruguay è salito in cattedra avviando e completando la rimonta con l’autorete di Davinson Sanchez e la firma di Rodrigo Aguirre. Quando il grosso sembra fatto ecco che dal nulla spunta Gomez al 96esimo per il 2-2. Ma come il classico degli horror, nulla è finito finché non compaiono i titoli di coda. Al 111’ sbuca Ugarte per il 3-2.

Perù e Cile si fanno del male ed è 0-00

Lo spettacolo è stato solamente in Uruguay però perché Perù e Cile ne hanno regalato uno che al contrario si è rivelato davvero deprimente. Lo 0-0 del Monumental di Lima ha confermato tutte le difficoltà delle due squadre, che infatti restano penultima e ultima con appena 7 e 6 punti. Il Perù il gol lo troverebbe pure, al 100’ minuto di gioco ma il Var interviene per annullare per fuorigioco. Un risultato che scontenta tutti mentre sorride l’Argentina che resta prima da sola.

La classifica del girone sudamericano

1. Argentina 22 punti

2. Colombia e Uruguay 19

4. Brasile 17

5. Ecuador (-3) 16

6. Paraguay 16

7. Venezuela 12

8. Bolivia 12

9. Perù 7

10. Cile 6