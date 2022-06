Mondiali, Linda Cerruti quarta

22-06-2022 19:44

Nessuna medaglia a livello individuale, ai Mondiali di Budapest, per Linda Cerruti che comunque porta a casa due bronzi con le compagne di squadre.

L’italiana si conferma quarta nel singolo libero. Migliora il punteggio del preliminare con 90.9667 ma non le basta per superare Evangelia Platanioti nell’indice di gradimento delle tre giurie. L’atleta greca conquista la seconda medaglia di bronzo individuale.

“Mi sono migliorata ma peccato per il quarto posto – commenta Linda Cerruti – Rispetto alle eliminatorie abbiamo provato a fare l’impossibile. Nel preliminare ero dietro con le difficoltà ed oggi abbiamo cambiato parte dell’esercizio per provare a migliorare e personalmente prima della gara non ho voluto vedere le altre e andrò a rivederle per capire in cosa mi ritrovo dietro. Sono andata libera di testa e ho provato a dare il 100% anche nei pezzi cambiati, quindi è probabile che qualche errore sia capitato. Anche le mie avversarie sono migliorate. Alcune hanno anche meno gare di me e quindi la possibilità di concentrarsi maggiormente e riuscire a migliorare molto di più. Ma farle tutte è una mia scelta. Peccato. Speriamo agli Europei a Roma di riuscire a fare quel salto in più!