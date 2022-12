17-12-2022 23:46

Il post-gara di fuoco della finalina per il terzo-quarto posto tra Marocco e Croazia a Qatar 2022. Secondo le ricostruzioni, riportate anche da La Gazzetta dello Sport, infatti, al termine del match, che ha visto la nazionale a scacchi superare 2-1 i sorprendenti nordafricani, nel tunnel che porta agli spogliatoi il clima si sarebbe fatto rovente. Tra i protagonisti anche l’ex Inter e attuale esterno del Psg, Achraf Hakimi, reo di essersi scagliato direttamente contro il presidente della FIFA, Gianni Infantino.

Le testimonianze parlano di parole pesante rivolte dal marocchino nei confronti di Infantino, fermato appositamente per rivolgere parole non proprio al miele, per usare un eufemismo. La scintilla che avrebbe fatto scattare la rabbia dei Leoni dell’Atlante sarebbe stata, come nella semifinale persa contro la Francia, riferita all’arbitraggio di Al Jassim Abdulrahman che evidentemente, secondo parere dei giocatori marocchini e dello stesso ct, Ragragui, avrebbe commesso errori penalizzanti nei loro confronti. Una volta che la situazione è rientrata, pare che Hakimi sia tornato sui suoi passi e chiesto scusa al numero uno della FIFA.