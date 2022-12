17-12-2022 17:54

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Chi non avrebbe voluto neanche giocarla la vince, chi sperava di centrarla per aggiungere un nuovo capitolo al libro di storia la perde. Va alla Croazia -alla terza finale in 24 anni – la sfida per il terzo posto ma il ko non toglie in realtà nulla alla favola Marocco che merita solo applausi per il suo cammino in questi Mondiali. Con meno pressione si vede più spettacolo, si vedono le giocate di Ziyech, Modric e Livaja, si vedono gol (tutti nel primo tempo) e alla fine il risultato di 2-1 è giusto perché i croati, seppur meno motivati, hanno fatto di più creando tante occasioni e sprecandone in percentuale prima del finale della disperazione in cui il Marocco ha tentato il tutto per tutto fallendo il pari proprio all’ultimo assalto.

Croazia-Marocco, l’ultima telecronaca di Adani convince tutti

A commentare la partita su Rai1 c’era la coppia Bizzotto-Adani, esclusa dalla finale (dove però presenzierà per raccontare la cerimonia di chiusura). Senza Messi e l’Argentina l’ex difensore è apparso quasi perfetto come seconda voce: puntuale negli inserimenti senza mai sovrapporsi, efficace nello spiegare i cambi tattici, le mosse dei tecnici e le caratteristiche dei protagonisti. Nessuna esultanza enfatica tranne in un momento quando fa riferimento a Drazen Petrovic, l’ex stella croata di basket (“è un altro sport ma l’infinito va sempre ricordato”). Però, forse, l’Adani originale, quello meno pacato, è quello vero e piace di più. Prima del fischio finale è arrivato anche il suo saluto: “Sta finendo anche il nostro mondiale, 18 telecronache ci siamo divertiti, cerchi di entrare nel cuore delle persone e di dare tutto grazie alla Rai”.

Croazia-Marocco, pagelle Croazia

Livakovic 6 – Decisamente colpevole in occasione del gol di Dari, si riscatta con altri interventi e soprattutto al 75′ quando ipnotizza En-Nesyri a due passi dalla porta. A portare la Croazia tra le prime 4 però sono state anche le sue parate.

– Decisamente colpevole in occasione del gol di Dari, si riscatta con altri interventi e soprattutto al 75′ quando ipnotizza En-Nesyri a due passi dalla porta. A portare la Croazia tra le prime 4 però sono state anche le sue parate. Gvardiol 7,5 – Unica nota negativa, le sue prestazioni eccellenti lo allontanano sempre di più dall’Italia perché nessuno può più permetterselo. Il gol è la ciliegina sulla torta ma oltre ad essere un baluardo difensivo offre anche un assist delizioso nella ripresa

– Unica nota negativa, le sue prestazioni eccellenti lo allontanano sempre di più dall’Italia perché nessuno può più permetterselo. Il gol è la ciliegina sulla torta ma oltre ad essere un baluardo difensivo offre anche un assist delizioso nella ripresa Perisic 6,5 – In fase offensiva è il giocatore che conosciamo e che fa la differenza, ma prende qualche amnesia di troppo quando deve ripiegare. Nel secondo tempo riesce anche a chiudere con decisione in difesa.

– In fase offensiva è il giocatore che conosciamo e che fa la differenza, ma prende qualche amnesia di troppo quando deve ripiegare. Nel secondo tempo riesce anche a chiudere con decisione in difesa. Modric 6,5 – La sua last dance (ma sarà davvero così?) si chiude con un altro bronzo mondiale. Disegna ancora calcio d’autore ma la rabbia e la delusione per la finale mancata non son state smaltite.

– La sua last dance (ma sarà davvero così?) si chiude con un altro bronzo mondiale. Disegna ancora calcio d’autore ma la rabbia e la delusione per la finale mancata non son state smaltite. Orsic 7 – Quando si accentra è un pericolo pubblico, il suo gol del 2-1 col destro a giro è uno spettacolo.

– Quando si accentra è un pericolo pubblico, il suo gol del 2-1 col destro a giro è uno spettacolo. Livaja 7 – L’ex Inter è un fiuretto, spazia sul fronte dell’attacco, offre assist e tira in porta.

Croazia-Marocco, pagelle Marocco