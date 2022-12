17-12-2022 11:04

Mai come quest’anno in occasione dei Mondiali, l’assenza dell’Italia ha costretto, gioco forza, il tam tam dell’opinione pubblica a concentrare altrove le proprie attenzioni. Sì certo le squadre, i campioni, le giocate di Messi e Mbappè, il declino di Cristiano Ronaldo, la favola del Marocco. Ma a fare notizia è stato anche il “borsino” delle seconde voci delle telecronache Rai. In particolare quella di Daniele Adani. Quasi un caso nazionale la sua esclusione dalla telecronaca della finale Argentina-Francia di domani. Ed invece con un colpo di coda in queste ore è arrivato il dietrofront della Rai: “Camel”, come lo chiamano gli amici della Bobo Tv, a Losail, ci sarà.

Qatar 2022, Argentina-Francia: la Rai ripesca Adani per la finale

Nei giorni scorsi la Rai aveva ufficializzato le assegnazioni delle coppie per le telecronache per le ultime due gare dei Mondiali, la finalina Croazia-Marocco di oggi, e la finalissima Argentina-Francia di domani. Per la grande notorietà ed enfasi con cui Daniele Adani aveva raccontato il percorso di Messi e dell’Albiceleste fino alla finale in coppia con Stefano Bizzotto aveva destato non poca sorpresa il fatto che a commentare la finale sarebbe stato Antonio Di Gennaro, spalla di Alberto Rimedio, e non appunto l’ex difensore di Inter e Fiorentina. Per lui e Stefano Bizzotto “solo” la finalina per il terzo-quarto posto.

La Rai con una nota sulla squadra che seguirà l’ultimo giorni dei Mondiali in Qatar ha comunicato che Bizzotto e Adani saranno comunque presenti in finale a Losail, come telecronisti della cerimonia di chiusura che si terrà domenica 18 dicembre 2022, con inizio fissato per le 14:30 quindi prima della finale.

Mondiali: Adani a Losail per Argentina-Francia, la squadra RAI

Insomma i protagonisti che ci hanno raccontato per la Rai questo Mondiale di Qatar 2022 nella finale di Losail ci saranno tutti. Lo studio, come da prassi, sarà condotto da Alessandro Antinelli, in compagnia di Claudio Marchisio e Andrea Stramaccioni un altro che da seconda voce, in coppia con Dario Di Gennaro, ha suscitato grande riscontro sui social durante le telecronache, specie delle squadre africane e asiatiche.

Confermate dunque le coppie per le due finali: come detto il telecronista principe della Rai, quello che fa anche le partite della Nazionale, per intenderci, Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro commenteranno la finale Argentina-Francia, mentre Stefano Bizzotto (che ricordiamo tutti fece la telecronaca della finale di Euro 2020, Italia-Inghilterra con Katia Serra per indisponibilità covid della coppia titolare Rimedio-Di Gennaro) e Daniele Adani commenteranno la finale per il terzo-quarto posto Croazia-Marocco e la cerimonia di chiusura domenica prima della finalissima.

Mondiali Rai: il fenomeno Daniele Adani durante Qatar 2022

Protagonista sui social con la Bobo Tv al pari di Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola, trasmissione seguitissima in rete tanto da conquistarsi addirittura la chiamata in Rai, Daniele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, è uno dei personaggi usciti rafforzati dai Mondiali di Qatar 2022.

Nel 2014 Adani rifiutò addirittura la chiamata di Mancini che lo voleva come suo secondo nello staff tecnico dell’Inter per intraprendere con totale dedizione e passione la carriera di opinionista televisivo. Celebre il suo scontro dialettico con Massimiliano Allegri al termine di un Inter-Juventus di qualche anno fa. Da allora il suo personaggio ha acquistato ancora maggiore visibilità anche quando ha lasciato Sky non senza polemica con la linea editoriale e probabilmente qualche collega.

Chiusa l’esperienza a Sky ha iniziato durante la pandemia il progetto della Bobo Tv riscontrando grande seguito sui social anche per quella che molti hanno definito una sorta di “guerra ideologica” nei confronti, implicitamente ed esplicitamente, proprio di Max Allegri tanto da aver portato a coniare il termine “anti-Allegrismo”. Negli ultimi anni è approdato in Rai e in questi mondiali è stato assoluto protagonista soprattutto delle telecronache dell’Argentina, in coppia con Bizzotto. Proprio l’esaltazione continue delle giocate di Messi, le sue esultanze ai gol dell’Albiceleste, alcuni paragoni sopra le righe, gli hanno causato diverse critiche sui social ma al tempo stesso aumentato la sua notorietà.