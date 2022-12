13-12-2022 21:57

La migliore Argentina di Qatar 2022. La squadra di Scaloni gioca una gara al limite della perfezione. Aspetta nella prima mezz’ora e poi alla prima occasione utile passa con il rigore di Messi. Il raddoppio è opera di Julian Alvarez, una delle rivelazioni di questo Mondiale e poi a chiudere la gara ci pensa un’azione super di Messi che mette il solito Alvarez nelle condizioni di chiudere definitivamente il match.

Argentina-Croazia: Orsato non sbaglia ma che polemiche

La semifinale tra Argentina e Croazia non offre grandi spunti nella prima mezz’ora, poi un errore dei croati genera una grande occasione. Livakovic e Julian Alvarez entrano a contatto, Orsato decide di far continuare l’azione e poi concede il calcio di rigore all’Albiceleste. Dal dischetto Messi non sbaglia. Ma sui social le decisioni di Orsato fanno discutere, anche se la scelta sembra ineccepibile. “Stanno apparecchiando il Mondiale a Messi, voglio vedere se non lo vince”, scrive Asia. Mentre c’è chi fa ironia: “Per fortuna Orsato non era troppo vicino ed ha potuto vedere il rigore per l’Argentina”. Sono in tanti quelli che infatti mettono in discussione la concessione del calcio di rigore: “Non capisco cosa doveva fare il portiere in quella situazione, scomparire?”, commenta Giulio.





Argentina-Croazia: Bizzotto senza voce, l’ironia dei social

Già dalle prime battute, chi segue la gara con la telecronaca della Rai segnala un particolare non di poco conto: il telecronista Stefano Bizzotto ha un tono di voce molto basso. E sui social si scatena l’ironia: “Bizzotto senza voce per la semifinale – commenta Nicolò – peccato l’abbia persa il telecronista sbagliato”. Mentre Vincenzo scrive: “Povero Bizzotto, non solo senza voce in versione Serse Cosmi ma dovrà anche sentire le probabili urla possedute di Adani”. E ancora: “Mi sa che stasera Adani deve gridare anche per Bizzotto”.

Argentina-Croazia, Adani pazzo di Messi e i social apprezzano

I commenti tecnici di Daniele Adani sono stati uno dei grandi temi di questi Mondiali in Italia. Commenti troppo sopra le righe per alcuni, apprezzatissimi per il loro entusiasmo da altri. Anche nel corso della semifinale del Mondiale non mancano i tanti commenti contro l’ex calciatore, ma al terzo gol dell’Argentina è il suo commento che esplode sui social, con Messi che fa una giocata da sogno: “Aprite il cuore e ringraziate. Messi elargisce amore, ridisegna i confini del suo destino, dribbla anche i cammelli nel deserto”. E stavolta anche i social, dopo tante polemiche, apprezzano il commentatore Rai.

Croazia, caos sul rosso nel primo tempo: punito Mandzukic

Nel primo tempo, dopo il calcio di rigore che porta in vantaggio l’Argentina, l’arbitro italiano Orsato estrae un cartellino rosso per un componente della panchina della Croazia. Anche i telecronisti fanno fatica a capire di chi si tratta e solo qualche minuto dopo arriva la rivelazione: si tratta di Mario Mandzukic. L’ex giocatore della Juventus finisce negli spogliatoi: “Grandissimo Mario – commenta Francis – si è fatto espellere pur di dirgliene due ad Orsato”. Anche Calciatori Brutti esalta il croato: “L’MVP a mani basse della Croazia in questo primo tempo è stato Mario Mandzukic che si è beccato un rosso anche dalla panchina. Nonostante il ritiro dal calcio, non dimentica le sue origini”.