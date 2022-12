04-12-2022 09:20

Lo show nello show, in questi Mondiali in Qatar, sono i commenti delle seconde voci Rai per le telecronache: ognuno ha il suo preferito, da Stramaccioni a Nela, da Di Gennaro a Marchisio ma chi si stacca puntualmente dal gruppo è sempre lui, Lele Adani. Che dà sempre spettacolo ma che quando c’è in campo l’Argentina si scatena e provoca reazioni di ogni tipo sul web.

Mondiali, Adani sempre nell’occhio del ciclone

E’ dalla prima partita che l’ex opinionista di Sky è nell’occhio del ciclone per l’enfasi con cui accompagna le gesta di Messi e compagni. Il fratello Simone ha spiegato bene che lui è fatto così, che è vero, puro e sincero ma per molti utenti televisivi esagera.

Mondiali, Adani paragona Messi a Gesù

E’ vero che Adani di tutti i giocatori, specie i sudamericani, conosce vita, morte e…miracoli ma stavolta nel caso di Messi ha esagerato proprio in relazione ai “miracoli”. Nell’esultare alla rete della Pulce all’Australia l’ex difensore si è lasciato andare un po’ troppo, dicendo: “Eccolo qui, eccolo qui, mille e uno mas, mille e uno mas… trasforma l’acqua in vino da quella posizione. Fantastico! Il miglior giocatore del mondo, fa mille presenze e come le fa? Facendo la stessa cosa, il calcio migliore che potete vedere sul pianeta terra. Eccolo qui, Leo Messi”.

Mondiali, i tifosi attaccano Adani per il paragone irriverente

Fioccano le reazioni sui social: “Per il telecronista Messi come Gesù è capace di trasformare l’acqua in vino, in quella che è stata la sua 1000a presenza: “Eccolo qui, eccolo qui. 1000 e 1 mas, 1000 e 1 mas, trasforma l’acqua in vino da quella posizione”, oppure: “Adani che grida che Messi trasforma l’acqua in vino penso sia la sciocchezza più grossa che abbia mai detto in questo Mondiale !! E ne dice veramente tante ad ogni partita!!” e ancora: “Dopo la Garra churrua, El Barbero, questa sera Adani è andato oltre: Eccolo qui. Eccolo qui. 1000 e 1 mas, 1000 e 1 mas, trasforma l’acqua in vino” e anche: “Non è che bisogna avere un orgasmo ogni volta che tocca la palla l’Argentina”

C’è chi scrive: “Ma nel dubbio…e viste le critiche social, la Rai almeno non può considerare di mettere Adani a commentare uno degli altri ottavi di finale anziché l ‘Argentina?” e poi: “Non so se sta durando di più la pioggia a Milano o l’esultanza di Adani sul goal di Messi”.

Il web è scatenato: “Non basta sapere tutte le date o i nomi per essere un bravo professore. Ecco, sapere quanti anni ha e dove gioca pinco pallo, non rende un buon commentatore, ma un’enciclopedia“.

Infine non mancano i fan di Adani: “Adani, al netto di essere il più preparato di tutti, ha rotto gli schemi e ha vinto. Su Rai1 in prima serata ha rotto tutti gli schemi e la gente, ovviamente, non è pronta. E’ spiazzata e si indigna. Per me Numero1 assoluto, finalmente un motivo valido per pagare il canone” e infine: “almeno con lui si vede un po’ di competenza calcistica, sarebbe bello parlarci e perdersi in discorsi”.