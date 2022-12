12-12-2022 17:43

Cosa è successo davvero negli spogliatoi dopo Argentina-Olanda tra Messi e Werghost? Emergono nuovi retroscena sulla rissa tra i giocatori delle due nazionali grazie alla testimonianza di Esteban Edul, giornalista di TyC Sports che era colui che ha provato a intervistare la Pulce nel dopo-gara e che ha assistito in diretta al botta e risposta con il bomber olandese. Quella frase “Che ha dai guardare, scemo?” detta da Messi a Werghost – e ripresa in video – ha fatto il giro del mondo. A Olè Edul spiega come sono andate le cose.

Argentina-Olanda, c’è stata anche rissa van Dijk-Otamendi

Dice il cronista di Tyc Sports: “Guarda, dopo la partita negli spogliatoi si stavano già prendendo a calci, non solo Messi. C’era Van Dijk con Otamendi, sembrava una sfida tipo Lanús-Banfield o un Newel’s-Central… ma con maggiore impatto perché erano tutti giocatori d’élite. La rabbia di Leo era legata a quanto accaduto durante i rigori con le provocazioni degli olandesi”

Argentina-Olanda, Messi ha insultato a ripetizione Werghost che non capiva

Poi continua: “Werghost stava aspettando Messi nel tunnel, si è avvicinato per chiedergli la maglia ma Leo ha iniziato a scaldarsi. L’olandese non capiva cosa diceva Messi che continuava a insultarlo ancora prima dell’inizio dell’intervista. Messi non mi ha minimamente calcolato durante l’intervista: era così furioso che non mi guardava, né ascoltava le mie domande. Gli ho chiesto dell’assist a Molina, del faccia a faccia con Van Gaal ma niente. Non sono riuscito a farlo rispondere. A un certo punto, quando eravamo in onda, gli ho detto: ‘Calmati Leo, ci sono molte persone della FIFA e non sai mai cosa può succedere”.

Argentina-Olanda, il giornalista argentino non dimenticherà quelle scene

Infine il cronista conclude: “è un ricordo che rimarrà per sempre. I giocatori argentini erano accalorati perché erano rimasti senza fiato, e quando Werghost si è messo in mezzo, è in quel momento che Messi dice ‘che guardi, scemo, che vuoi”