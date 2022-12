15-12-2022 09:20

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Possibile che l’ultima partita in nazionale di Messi, che vuol coronare il suo ultimo sogno e alzare al cielo quella coppa del Mondo che è l’unico trofeo che gli manca dopo una carriera da super-eroe, non avrà la voce di Lele Adani come sottofondo? Possibile, anzi sicuro. Nonostante tutti dessero ormai per scontato che la finale di domenica tra Francia e Argentina sarebbe stata commentata da Bizzotto ed Adani, che hanno raccontato le ultime 4 sfide dell’Albiceleste, la scelta – stando a quanto scrive Repubblica e conferma Fanpage – è andata sulla coppia Rimedio-Di Gennaro.

Mondiali, Adani e Bizzotto commenteranno la finale per il terzo posto

Con il duo Di Gennaro-Stramaccioni mandato a casa da tempo, era rimasta in sospeso la posizione di De Capitani-Nela ma la Rai per le due finali di sabato e domenica ha preferito puntare sulle due coppie di punta. A Bizzotto ed Adani, però, ha lasciato solo Marocco-Croazia di sabato alle 16, valida per il terzo posto.

Il motivo? Nessuna critica all’enfasi di Adani, semplicemente un rispetto delle gerarchie che in Rai vedono Rimedio primo telecronista. Voce della Nazionale Rimedio avrebbe dovuto commentare anche la finale degli scorsi Europei se non fosse stato per il Covid: a distanza di poco più di un anno, sarà ripagato con la telecronaca della finale dei Mondiali.

Mondiali, senza Adani l’Argentina perse con l’Arabia

Curiosità: l’unico incontro dell’Argentina in questi Mondiali che non è stato accompagnato dalla voce di Adani risale al match d’esordio contro l’Arabia Saudita, che fu commentato da Di Gennaro-Stramaccioni e che vide il ko dei sudamericani. Una coincidenza che in vista della finale potrebbe suonare di cattivo augurio.

Mondiali, la scelta della Rai su Adani scatena la bufera

Sui social la notizia fa il giro del mondo: “Si spegneva qua il sogno di Adani di emulare Victor Hugo Morales.Un minuto di raccoglimento” o anche: “Sapere che domenica non ci sarà quell’esaltato di Adani è il primo motivo per cui guarderò la finale del mondiale!”, oppure: “Dopo più di un giorno qualcuno ha capito in che modo Messi elargisce amore a tutti quanti con un pallone da calcio?”

C’è chi scrive: “Avrei preferito la coppia Bizzotto-Adani. Forse a volte eccedono ma darebbero il giusto pathos e la giusta garra charrua a una telecronaca per una finale mondiale” o anche: “Errore blu. Scelta anti-televisiva. Adani merita di commentare la finalissima e l’ultima di Messi con la Seleccion”.

Infine la chiosa: “Privare Adani della finale a sto punto è un sacrilegio piaccia o meno…in questo mondiale 3 fenomeni Messi Mbappé e Lele Adani”.