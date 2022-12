11-12-2022 11:29

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

La maratona Mondiali sta per finire anche per la Rai: dopo 60 partite commentate tutte in diretta restano le ultime quattro, le semifinali di martedì e mercoledì, la finalina di sabato e la finalissima di domenica ma non se le divideranno le quattro coppie di telecronisti che hanno raccontato finora le gare di Qatar 2022. E’ stata…eliminata anche la prima coppia di telecronisti, che torna a casa assieme alle varie nazionali fatte fuori, come l’Inghilterra e il Portogallo.

Mondiali, i telecronisti Rai Di Gennaro e Stramaccioni tornano a casa

Esclusa dal racconto delle semifinali la coppia composta da Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. E’ stato proprio il giornalista della Rai ad annunciarlo su Facebook scrivendo: “Eccoci qua! Felici, contenti, orgogliosi… Andrea ed io non ci conoscevamo… dopo 20 giorni, 14 partite insieme, 21 nazionali studiate e commentate… eccovi due amici! DiGeStrama Grazie alla Rai, alla direzione tutta di RaiSport, a tutti i tecnici che ci hanno assistito. E grazie a voi tutti, che dalle vostre case ci avete sostenuto, apprezzato e inondato d’affetto”.

Mondiali, la scelta sui telecronisti era stata fatta in anticipo

Non è stata però una sorpresa, come rivela lo stesso Di Gennaro: “La nostra corsa finisce qui, era già previsto così prima della partenza. Siate felici per noi, ci siamo goduti quest’avventura con la positività che ci accomuna e con la spensieratezza di due ragazzini al luna park, figlie di una sintonia immediata e spontanea. Grazie Andrea! Si torna a casa! Bye bye Qatar”

Mondiali, Di Gennaro-Stramaccioni promossi dal web

Fioccano le reazioni: “Meritavate la semifinale. Pessima scelta della Rai”, oppure: “Forse sarebbe stato più giusto e più opportuno che la direttrice avesse diviso in 4 anche l’ultimo blocco, dandovi una semifinale o la finale per il 3° posto. Stessa cosa vale anche per De Capitani e Nela” e ancora: “Per me in questo momento in RAI siete la coppia numero 1. Io metterei Rimedio-Adani a condurre in studio,e voi 2 in telecronaca”

C’è chi scrive: “Grande Dario e max invidia per la tua esperienza professionale al fianco di un tecnico preparatissimo oltre che di una simpatia smisurata” e poi: “Proprio strano questo mondiale 2022, le migliori “Squadre” tornano a casa”.

I tifosi non approvano la decisione: “Scelta pessima della Rai … augurandomi che non venga lasciato un esagitato poco adatto a fare il commentatore televisivo … per essere più diretti e con meno “riferimenti casuali”, qualcuno salvi Bizzotto” e anche: “Ottime telecronache, equilibrate ma con il giusto pathos al momento opportuno”.

Il web è scatenato: “Per distacco la coppia meglio assortita” e ancora: “Bravissimi e grazie di cuore per le emozioni che ci avete trasmesso” e infine: “ottimo lavoro, con pacatezza, competenza e imparzialità… Molto molto bravi. (Ma faccio i complimenti anche a Stefano). Le partite sono state emotivamente esaltanti, ed anche fuori dai soliti schemi. Continuate così”.