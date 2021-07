Rai, l'ultima sventura di Rimedio: Non ho altra scelta

Un italiano a Londra. Non, però, nel posto dove vorrebbero essere tutti, almeno stasera. Alberto Rimedio è confinato da alcuni giorni in un albergo della City, positivo al Covid e costretto all’isolamento forzato in attesa della guarigione. Non potrà raccontare agli italiani la finale di Euro 2020 contro l‘Inghilterra e, come ha rivelato al Corriere della Sera, non sarà questa l’unica “sventura” della sua domenica.

Rimedio, la confessione al Corriere della Sera

Nella lunga intervista concessa al quotidiano milanese, il telecronista Rai ha anzitutto aggiornato sulle sue condizioni – “Sto meglio. Ho avuto dei sintomi, ma molto lievi, direi che sono quasi asintomatico” – e ha ammesso di aver avuto una reazione particolare quando ha scoperto di essere positivo: “Di sorpresa perché sono vaccinato e di amarezza perché ho seguito la nazionale durante i 33 risultati utili di fila e la lascio proprio adesso”. Con un’ultima beffa, confessata a denti stretti: “La partita sarò costretto a seguirla in televisione. La beffa è che in albergo non c’è la Rai e dovrò vederla sulla Bbc“.

La vicinanza degli italiani e gli auguri di Rimedio alla coppia Bizzotto-Serra

Tantissimi, comunque, gli attestati di stima degli italiani. “Ho avuto tantissimi messaggi di solidarietà, anche da sconosciuti”. Con un augurio particolare: “Invio un grande in bocca al lupo a Stefano Bizzotto e Katia Serra che faranno la telecronaca al posto mio e di Di Gennaro. Stefano mi ha chiamato. Spero che alla fine possa gridare Italia campione d’Europa“.

L’ultimo “dramma” di Rimedio commuove il web

È soprattutto la circostanza, quasi fantozziana, che Rimedio dovrà seguire la partita sulla tv degli “avversari” a toccare le corde degli italiani. “A Napoli si dice: cornuto e mazziato”, scrive un utente partenopeo. “Almeno potrà dire di aver chiuso da imbattuto gli Europei. Auguri di pronto recupero”, è la ‘consolazione’ di un tifoso al telecronista. Un altro suggerisce: “Sarebbe bello che possa lo stesso registrare la telecronaca in privato per poterla sentire riguardando la partita, indipendentemente da come finirà. Forza Alberto!”. Altri ne apprezzano lo stile nella sventura: “Un signore”. E ancora: “Sono sicuro che l’augurio al duo Bizzotto-Serra è sincero e fa onore all’uomo Rimedio“. Mentre qualcuno fa notare: “Ma al povero Di Gennaro non pensa nessuno? È nelle stesse condizioni di Rimedio ma di lui non se ne parla mai”.

