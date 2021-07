Rai, ufficiale Bizzotto telecronista ma seconda voce scatena la bufera

Non c’è stato il miracolo dell’ultim’ora per Alberto Rimedio: il telecronista della Rai – prima voce dell’Italia – è stato confermato positivo al virus anche dopo il molecolare, dopo che già ieri era risultato positivo al Covid con due tamponi. Non sarà dunque lui a commentare domani sera a Wembley la finale Italia-Inghilterra. La Rai ha ufficializzato dunque ora la coppia di telecronisti che seguiranno su Rai1 il match destinato a scardinare i record di ascolti.

Bizzotto – che però dovrebbe lavorare in remoto da Roma, per precauzione legata all Scontata la promozione di Stefano– che però dovrebbe lavorare in remoto da Roma, per precauzione legata all ’emergenza Covid , ma la sorpresa è stata la scelta sulla seconda voce.

Katia Serra preferita a Giordano ed Agostinelli

Agostinelli ma la scelta è caduta invece Molti ipotizzavano che partner di Bizzotto, in pole per la sostituzione di Rimedio, fosse uno tra Giordano edma la scelta è caduta invece su Katia Serra , che ha fatto sempre coppia con Bizzotto a Euro2020. Bolognese, 48 anni, ex calciatrice italiana la Serra aveva diviso gli spettatori per i suoi commenti giudicati spesso troppo invasivi e per il timbro della sua voce.

Su Repubblica.it la Serra, che sarà la prima voce femminile nella storia della Rai e del pallone a commentare una finale dell’Italia, facendo da sacerdotessa nel Tempio di Wembley, ha detto: “C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la partita della vita anche perché da lunedì tornerò disoccupata”.

La scelta della Serra scatena la polemica

: “Sta parità di genere sta sfuggendo di mano. Lei è ingerente. Questa è una finale di un Europeo, non la partita tra muratori del giovedì sera. Occasioni come queste dovrebbero essere affidate ai top, non al políticamente corretto” o anche : “Sarai ricordata nel bene se vinciamo nel male se perdiamo, scherzo ti auguro tutto il bene del mondo per trovare un lavoro fisso, il talento esiste altrimenti non saresti tu a fare la cronaca. Auguri” e ancora: “ è migliorata tanto come commento tecnico rispetto al primo giorno” e infine: “ Quindi se disgraziatamente andrà male sapremo già a chi dare la colpa”. Fioccano i commenti su twitter

SPORTEVAI | 10-07-2021 14:14