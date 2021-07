Euro2020, pochi dubbi su chi sostituirà Rimedio in telecronaca Rai

Poteva essere il coronamento di una carriera, commentare la finale di un torneo come gli Europei è il sogno di qualsiasi telecronista, specialmente se all’atto conclusivo in campo ci va l’Italia, ma Alberto Rimedio dovrà aspettare almeno quattro anni per riuscirci. Il Covid lo ha messo fuorigioco per l’appuntamento più importante e non sarà la sua la voce Rai per la telecronaca di Italia-Inghilterra. Una notizia che ha scosso anche i tifosi, che chiedevano il reintegro di Pizzul per l’occasione ma non sarà così. A breve verrà ufficializzato ma non ci sono dubbi: sarà Stefano Bizzotto il telecronista della Rai domani sera.

Chi è Stefano Bizzotto, il “tedesco” inflessibile della Rai

Nell’ambiente lo chiamano il tedesco: Stefano Bizzotto è nato a Bolzano ed è bilingue con una perfetta conoscenza del tedesco e dei nativi di Germania ha anche diverse peculiarità, come l’essere scrupoloso, inflessibile e rigoroso. Una caratteristiche che lo ha aiutato in Rai ad essere il massimo esperto di Bundesliga e la voce delle partite internazionali della Germania. Dal 2003 al 2012 è stato il telecronista ufficiale delle partite della Nazionale di calcio under 21. Si è alternato tra calcio e hockey (a Bolzano è il primo sport cittadino) ed alle telecronache dell’Italia era già arrivato nel 2012 al posto di Bruno Gentili.

Una postazione occupata per soli due anni perchè dal 4 settembre 2014, col debutto di Conte allenatore, la prina voce dell’Italia diventa Alberto Rimedio, mentre a Bizzotto viene affidato il commento tecnico. A distanza di un anno viene sostituito anche in questa attività da Giovanni Trapattoni. Commenta alcune partite dell’Europeo 2016 affiancato da Roberto Rambaudi e la Supercoppa italiana 2016 Juventus-Milan con Andrea Stramaccioni. Successivamente col ritorno in Rai della Champions League, è nuovamente telecronista di molte partite assieme ad Antonio di Gennaro e alternandosi a Marco Lollobrigida. In questa edizione ha commentato diverse gare di Euro2020 con Katia Serra come seconda voce.

SPORTEVAI | 10-07-2021 09:25