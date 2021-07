Finale Euro 2020, la Rai perde Rimedio scatta il toto sostituto social

Dopo l’allarme Covid, dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano arrivano le conferme. I positivi al virus sarebbero tre giornalisti al seguito della squadra. Gli Azzurri restano nella cosiddetta “bolla”, ma tra i contagiati c’è anche Alberto Rimedio che domenica avrebbe dovuto commentare per la Rai la finale dell’Italia a Wembley contro l’Inghilterra e, che, a poco più di 48 ore dalla partita, sarà invece costretto al forfait e dovrà essere sostituito.

Oltre agli auguri di pronta guarigione a Rimedio e agli altri due colleghi, sui social, la notizia ha dato il via a un vero e proprio toto commentatore. Con molta probabilità, toccherà a Stefano Bizzotto (più che a Luca de Capitani) sostituire Rimedio in cabina di commento, ma i social si schierano tra chi vorrebbe la voce di RadioRai, Francesco Repice, oppure l’affascinante, quanto impossibile, ritorno dell’indimenticato Bruno Pizzul.

Il toto sostituto: social tra Repice e Pizzul

Su Twitter vanno in tendenza proprio gli hashtag #Repice e #VoglioPizzul. C’è chi scrive: “A Rimedio a casa con il Covid, gli auguro una pronta guarigione. Il mio sogno? Che alla finale ci mettano Repice” e chi non accetta alternative: “Repice e basta il resto non serve a niente!!!”, o ancora: “Cara Rai, per la prima volta nella vita fai una cosa giusta: affida la telecronaca della finale di Euro 2020 a Repice”, “Vai Francesco Repice tocca a te. Te lo meriti!!!“. In tanti però sottolineano come tra radiocronaca e telecronaca ci sia un abisso: “Io credo che Repice voglia restare alla radio, non vuole passare alla TV Tra l’altro è molto diverso commentare alla radio, non so se potrebbe “inventarsi” telecronista in un amen…”, “La telecronaca in radio c’entra nulla con quella a video”.

Una mezza infinità anche i tifosi che cavalcano l’onda di #VoglioPizzul. Qualcuno scherza: “Pure io, domenica, voglio Pizzul (Ma qualcuno prima gliel’ha chiesto? No perché magari ha organizzato la grigliatona con gli amici e se la guarda volentieri in Friuli)”. Anche il comico Luca Bizzarri è d’accordo: “Anche io domenica voglio Pizzul”, così come il giornalista e scrittore Luca Bottura che twitta: “Bruno Pizzul! Date a Bruno Pizzul la telecronaca di Inghilterra-Italia! Eviterete faide a Raisport per sostituire Rimedio e darete un’altra possibilità a Brunone di portare a casa il trofeo che gli manca! Se condividi, usa anche tu l’hashtag #VoglioPizzul”.

La risposta di Pizzul a Dagospia

Interpellato, in merito dal sito Dagospia.com, Bruno Pizzul declina l’offerta e spiega: “Mi fa piacere che la gente si ricordi ancora di me, però il problema principale è che Rimedio guarisca e, comunque, la Rai ha tantissime altre possibilità. Sono contento, però francamente non è da prendere in nessunissima considerazione“. Poi, Pizzul dice la sua in merito al pronostico: “Per noi chiaramente il pronostico è avverso. Le condizioni ambientali potrebbero risultare determinati. Solo una cosa potrebbe aiutarci, infatti se l’Inghilterra dovesse iniziare male, il pubblico di casa ci metterebbe un nonnulla a fischiare e a brontolare verso i propri giocatori. Per cui, se l’Italia gioca come sa e può, di certo possiamo fare bene“.

SPORTEVAI | 09-07-2021 19:22