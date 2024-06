Euro2024, Germania-Scozia, moviola: arbitro in tilt, errori gravissimi e novità Var

La prova di Turpin nella gara inaugurale di Euro2024 analizzata ai raggi X da Marelli e Bergonzi, il fischietto francese salvato solo dal Var

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché il 42enne Turpin, scelto dall’Uefa per la gara inaugurale degli Europei, ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022, ma dopo quanto combinato ieri è improbabile che possa arbitrare la finale di questi Europei. Tre anni fa ha arbitrato la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni ma come se l’è cavata ieri? Molto male.

I precedenti di Turpin con Germania e Scozia

Quattro i precedenti con i tedeschi con un bilancio di tre vittorie e un pareggio, nessuno con gli scozzesi per i quali è stato al debutto assoluto.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con IV uomo Letexier e Brisard al Var, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Andrich (G), Ralston (S), Tah (G) e ne ha espulso uno, Porteous (S)

Germania-Scozia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 25′ Tierney entra in ritardo su Musiala pericolosamente a ridosso dell’area, Turpin indica il dischetto. Controllo del Var, che segnala che il fallo non c’era e che invece ce n’era un altro avvenuto fuori dall’area per poi concludersi all’interno. Sarà punizione dal limite. Nell’occasione adottate le nuove linee del Var. Sul maxi-schermo presente all’interno dello stadio è apparsa la grafica con la spiegazione di quanto accaduto: “Rigore cancellato perché il fallo è stato commesso dal giocatore numero 11 della Scozia fuori dall’area di rigore”. Al 31′ Andrich, al terzo fallo della sua partita, diventa il primo ammonito di Euro2024.

Al 42′ nuova svista dell’arbitro: Porteus spazza ma travolge Gundogan, tutto regolare per Turpin che viene richiamato al Var e assegna il rigore alla Germania, espellendo di conseguenza il difensore per fallo su chiara occasione da gol. Anche in questo caso è stata data spiegazione sul maxischermo. Al 48′ inevitabile ammonizione per Ralston, autore di un fallo tattico su Wirtz. Al 62′ troppo duro l’intervento di Tah su Christie, ammonito il difensore tedesco. Al 75′ Fullkrug va in gol per la seconda volta, ma parte da posizione di fuorigioco, ravvisata appena dopo la rete.

Marelli e Bergonzi stroncano Turpin

Moviolisti spietati con Turpin. Luca Marelli affida il suo pensiero a Facebook e scrive: “Come esordio, per Turpin, poteva andare anche peggio. Poteva piovere. Prima gara disastrosa. Sul rigore non visto il fallo grave di gioco poteva anche scappargli ma il penalty era molto evidente. Se poi aggiungiamo il rigore assegnato e revocato con overrule. Probabilmente ha pagato un suo difetto, cioè quello di essere sempre molto statico nei pressi dell’area di rigore. Il rosso si può anche perdere in dinamiche del genere, il rigore no.

Se avesse cercato la prospettiva migliore invece di rimanere immobile, probabilmente avrebbe percepito almeno il rigore: era troppo frontale ed in posizione totalmente statica. Il solito difetto di Turpin nei pressi delle aree. A questi livelli, due errori così gravi (rigore e rosso persi, rigore assegnato e revocato con overrule) sono molto pesanti. Mi ricorda Nishimura in Brasile: partito per arbitrare la finalissima, si arenò alla prima gara (mi pare Brasile-Croazia) commettendo alcuni gravi errori. Lapidario a “Notti europee” su Rai1 Mauro Bergonzi: “Prova totalmente insufficiente dell’arbitro in Germania-Scozia“.