Euro2024, allarme terrorismo a Berlino, sospetto zaino esplosivo in centro: un arresto e fan zone evacuata

L'episodio si è verificato a pochi passi dalla Porta di Brandeburgo e ha visto le forze dell'ordine isolare l'area e arrestare una persona. Altissimo il livello di allerta terrorismo

Allarme terrorismo agli Europei di calcio, un arresto e una fan zone evacuata a Berlino, nei pressi della Porta di Brandeburgo. A far scattare per uno sospetto zaino esplosivo. L’Europeo di Germania parte nel segno della paura.

Cresce l’allerta per possibili attentanti terroristici in Germania nel corso di Euro2024. A poche ore dalla cerimonia di apertura e dal calcio d’inizio di Germania-Scozia che darà ufficialmente il via alla rassegna continentale, è scattato il primo allarme, con le forze dell’ordine tedesche costrette a intervenire per il ritrovamento di un sospetto zaino esplosivo in pieno centro a Berlino.

La Polizia ha fermato una persona

L’episodio si è verificato a pochi passi dalla Porta di Brandeburgo e ha costretto le autorità a evacuare la fan zone vicino al Palazzo del Reichstag, sede del Parlamento tedesco, presso cui i tifosi tedeschi e scozzesi si preparavano ad assistere al match che questa sera alle 21 inaugurerà Euro2024. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri e i cani anti-esplosivo, mentre la Polizia ha provveduto al fermo di una persona per accertamenti.

Fan zone riaperta, ma il livello di allerta resta altissimo

Intervistato dalla Bild, il portavoce della Polizia della capitale tedesca, Beate Ostertag, ha fatto il punto sulla situazione: “Stiamo esaminando il bagaglio. Potrebbe anche essere che qualcuno lo abbia abbandonato all’ingresso della fan zone perché non avrebbe potuto portarlo con sé all’interno, visto che si tratta di uno zaino più grande di quelli che è consentito introdurre. Per motivi di sicurezza, però, siamo stati costretti a evacuare e delimitare l’area”. Messa in sicurezza l’area, la fan zone dovrebbe essere stata riaperta. Come annunciato da giorni, il livello di allerta sugli Europei restacomunque elevatissimo.