Euro2024, cerimonia d’apertura: chi canta, l’omaggio della Germania, l’inno, orario e copertura tv

Inizia il conto alla rovescia per la gara inaugurale tra Germania e Scozia: prima del fischio d'inizio in scena la tradizionale cerimonia d'apertura

Tutto pronto per l’inizio degli Europei 2024. Il torneo continentale si svolgerà in Germania, a partire da oggi, venerdì 14 giugno, fino a domenica 14 luglio. Il match inaugurale tra la nazionale ospitante e la Scozia, in programma alle 21, sarà preceduto dalla tradizionale cerimonia d’apertura. Questo momento tanto atteso si aprirà con uno spettacolo musicale sul campo dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Durante la cerimonia, verrà reso omaggio a Franz Beckenbauer, il campione tedesco scomparso lo scorso 7 gennaio. Di seguito, le informazioni sull’orario, la copertura televisiva e gli artisti che prenderanno parte all’evento, pronti a entusiasmare i numerosi tifosi presenti.

Cerimonia d’apertura Euro2024, orario e dove vederla in tv

Gli Europei 2024 saranno trasmessi su Rai 1, Rai 2 e Sky Sport. Sull’emittente nazionale italiana e in streaming su RaiPlay sarà possibile seguire tutte le partite dell’Italia di Luciano Spalletti, oltre a tutte le sfide dai quarti di finale in poi e le gare più importanti della fase a gironi. Sky, invece, garantirà la copertura totale del torneo continentale, trasmettendo in diretta tutti e 51 i match previsit, sia sul satellite, sia in streaming su Sky Go e NOW.

Euro2024, chi canta alla cerimonia d’apertura

La cerimonia d’apertura inizierà alle 20:30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tutta la Germania, il calcio europeo e i tifosi presenti renderanno omaggio a Franz Beckebauer, leggenda della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, scomparso lo scorso 7 gennaio all’età di 78 anni. La vedova, Heidi Beckenbauer, accompagnata dai due capitani tedeschi Dietz e Klinsmann, porterà in campo il trofeo dell’Europeo, alzato l’ultima volta dall’Italia di Roberto Mancini.

Durante la cerimonia verrà trasmesso un video celebrativo che racchiude i momenti salienti della carriera della grande leggenda tedesca. Concluso l’omaggio, inizierà lo spettacolo. Si esibiranno il trio italiano Meduza, il cantante statunitense e frontman dei One Republic Ryan Tedder, e l’artista Leony. Insieme canteranno il brano “Fire”, colonna sonora di Euro 2024, pubblicato lo scorso 13 maggio.

Il programma delle partite

La partita inaugurale tra Germania e Scozia andrà in scena stasera alle 21. Domani, sabato 15 giugno, sarà il turno dell’Italia di Luciano Spalletti, inserita nel girone B. Gli azzurri esordiranno contro l’Albania a Dortmund, seguiti dalla sfida con la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e dalla partita contro la Croazia il 24 giugno a Lipsia.