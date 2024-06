Euro2024, le partite di oggi: Germania-Scozia: orario, le ultime, dove vederla in tv

La Germania di Nagelsmann affronterà la Scozia nel match d'esordio dell'Europeo: il palinsesto, la programmazione e le info sulla prima giornata dei gruppi A e B.

Il conto alla rovescia sta per finire e l’Europeo è pronto ad entrare nel vivo e nelle case delle persone. La Germania, nazione ospitante, darà il via alla competizione contro la Scozia, al termine della cerimonia d’apertura. L’Italia scenderà in campo sabato 15 giugno contro l’Albania e agli azzurri servirà una vittoria per non complicarsi la vita contro Spagna e Croazia.

Germania-Scozia apre le danze dell’Europeo

I padroni di casa della Germania taglieranno il nastro di Euro 2024 ed esordiranno contro la Scozia. I tedeschi sono tra le squadre favorite per vincere il torneo, soprattutto giocando davanti i propri tifosi. Nagelsmann ha fatto molto discutere con le sue convocazioni ed esclusioni molto forti, ma è pronto a stupire. Kroos e compagni, dopo la delusione del Mondiale, hanno voglia di riscatto e non possono inciampare già nella prima partita. Di fronte troveranno i biancazzurri di Clarke, che possono contare su qualche giocatore di qualità ed esperienza come Robertson, McTominay e McGinn. Un avversario da non sottovalutare.

Dove vedere Germania-Scozia: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio del match d’esordio dell’Europeo è previsto per venerdì 14 giugno alle ore 21.00. Sarà trasmesso in diretta tv da Sky e in chiaro anche su Rai 1. La sfida si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento, su Now TV e anche su Rai Play.

Germania-Scozia ore 21.00 Rai 1 e Sky

Euro 2024, le partite di sabato 15 giugno

La prima giornata proseguirà poi sabato 15 giugno alle 15.00 con i match della prima giornata del girone A e del girone B. L’Ungheria del ct italiano Marco Rossi sfiderà la Svizzera e in palio ci saranno punti importanti per cercare di staccare il pass per gli ottavi di finale. Alle 18.00 big match tra Spagna e Croazia, una sfida che interesserà a distanza anche agli azzurri di Spalletti che poi scenderà in campo alle 21.00 contro l’Abania di Sylvinho.