Euro 2024 Italia-Albania, a Dortmund sarà “muro rossonero”: nuovo pericolo per gli azzurri di Spalletti

La gara tra Italia e Albania che dà il via agli Europei della nazionale azzurra a Dortmund sarà a tinte rossonere: sono attesi circa 50mila tifosi della squadra di Silvinho

Un clime ostile e complicato: Donnarumma e compagni sono attesi a un esordio molto complicato agli Europei che cominciano oggi in Germania con la sfida di apertura tra i padroni di casa e la Scozia. Gli azzurri scenderanno in campo nel terzo match in programma domani e che li vedrà opposti all’Albania, che arriva a questa manifestazione sulle ali dell’entusiasmo.

Italia-Albania: dal “muro giallo” a quello “rossonero”

Il match tra Italia e Albania andrà in scena domani sera alle ore 21 al Signal Iduna Parka di Dortmund. Lo stadio che ospita le gare interne del Borussia Dortmund è famoso proprio per il grande calore del pubblico di casa che colora con il “giallo” tutti i settori creando un clima sempre molto appassionato nel corso dei match. Domani però il colore cambierà sensibilmente visto che quelli dominante saranno il rosso e il nero della bandiera dell’Albania. Secondo ESPN sono attesi circa 50mila tifosi della nazionale di Silvinho. In uno stadio che per gli Europei ha una capienza ridotta a circa 62mila posti (a differenza degli 81mila abituali), i tifosi azzurri saranno dunque intorno ai 10mila.

Albania: parlamento sospeso per 10 giorni

L’attesa per il debutto della nazionale albanese è altissima, il paese che con l’Italia ha tanti punti di contatto aspetta con grande ansia la prima partita della propria nazionale al punto che il primo ministro albanese Edi Rama ha deciso di sospendere le sedute del parlamento per 10 giorni per consentire ai ministri e ai parlamentari di assistere alle gare con Italia, Croazia e Spagna. Una decisione quella di Rama che ha avuto ripercussioni anche dal punto di vista politico, per 10 giorni infatti tutte le decisioni verranno messe in attesa con una parte dell’opposizione che ha definito questa scelta “vergognosa”.

Italia: la difficoltà per i ragazzi di Spalletti

La squadra di Luciano Spalletti, che arriva alla manifestazione continentale con tanti punti di domanda, dovrà dunque fare i conti con un ambiente ostile e con una nuova grande difficoltà. Permettere all’Albania di partire bene e di riscaldare subito i 50mila tifosi presenti potrebbe rappresentare un ostacolo importante soprattutto se per qualche motivo la partita si dovesse complicare. Il brasiliano Silvinho, che ha collaborato anche con Mancini all’Inter, proverà a preparare uno scherzetto agli azzurri che dovranno essere in grado di non farsi condizionare dal muro rossonero.