Italia, allarme Coronavirus nel ritiro di Coverciano

L’incubo Coronavirus fa irruzione in casa dell’Italia a poco più di 48 ore dalla finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle 21 a Wembley.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ e da ‘SportMediaset’, infatti, il ritiro degli Azzurri a Coverciano è stato blindato perché un giornalista tra coloro che sono al seguito della Nazionale di Roberto Mancini avrebbe contratto il Covid-19, risultando positivo ad un tampone.

La diagnosi sarebbe arrivata dopo il rientro al termine della semifinale contro la Spagna, che ha visto i giocatori di Roberto Mancini spuntarla ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, per i gol di Federico Chiesa e Alvaro Morata, quest’ultimo poi protagonista dell’errore decisivo nella serie di tiri dal dischetto.

Secondo le prime notizie che filtrano dal quartier generale azzurro, dove la squadra si sta preparando per la super sfida contro l’Inghilterra di Harry Kane, le positività dei giornalisti sarebbero tre, ma due di essi sarebbero rimasti in Inghilterra per osservare il periodo di quarantena, mentre un terzo ha fatto rientro a Coverciano.

Da qui l’allarme, scattato con effetto immediato, ma contenuto, perché la squadra al completo e l’intero staff tecnico hanno completato il percorso vaccinale e hanno contatti con i media solo durante le conferenze stampa.

Non si teme quindi un focolaio come quello dello scorso marzo, quando sette calciatori azzurri e alcuni membri dello staff erano risultati positivi al rientro da Vilnius dopo la partita contro la Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022.

Il ritiro è stato immediatamente sanificato, ma per precauzione è già stato comunicato che l’abituale conferenza stampa delle 14 non si svolgerà presso la sala stampa del centro sportivo, bensì da remoto.

OMNISPORT | 09-07-2021 11:14