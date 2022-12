14-12-2022 10:20

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Quando dopo la rete di Messi all’Australia Lele Adani urlò in telecronaca “Eccolo qui, mille e uno mas, trasforma l’acqua in vino”, in tanti pensarono che sarebbe stato difficile trovare esultanze più enfatiche ma non avevano fatto i conti con la fantasia dell’ex difensore e con il suo sviscerato amore per la Pulce e per l’Argentina. Ieri la seconda voce di Rai1, durante la telecronaca della gara di semifinale tra Argentina e Croazia, si è superato inventando nuove metafore e immagini che hanno come al solito scatenato il mondo dei social.

Argentina, Adani si supera nell’elogio a Messi

C’è di tutto nelle parole di Adani, un altro riferimento evangelico (“Aprite il cuore e ringraziate! Messi elargisce amore”), un’evocazione immaginifica (“ridisegna i confini del suo destino”) e un’immagine surreale: “dribbla pure i cammelli del deserto”.

Ma non finisce qua, perché abbiamo: “Messi che “genera lo spazio, lo inventa” grazie alla “dinamica dell’impensato” e ancora: “Messi è il miglior numero 10, il miglior 9, il miglior 8, perché dovremmo contenerci?”.

Argentina, Bizzotto afono durante la telecronaca

Già, perché? Piaccia o meno sicuramente questi sono stati anche i Mondiali di Adani che commenterà domenica pomeriggio su Rai1 anche la finale assieme a Stefano Bizzotto.

Il telecronista principale spera di recuperare però la voce perché ieri era mezzo afono; ha fatto una gran fatica a portare a termine la telecronaca ma poco ha potuto per contenere le esuberanze del suo compagno di avventure.

Argentina, sul web i tifosi attaccano Adani

Le telecronache di Adani continuano a spaccare il mondo dei social. In tanti lo elogiano: “Non sbaglia un nome, entra nel tecnico, spiega il movimento, ama Messi. Elogia Modric. Fa tutto quello che una persona normale farebbe ma a voi dà fastidio che non si trattenga 5 min in tutta la partita, beh abbassate l’audio e godevi il calcio.” oppure: “E’ il numero 1, non ci si annoia mai” e poi: “”A volte è un po’ troppo colorito, ma ha una preparazione e conoscenza calcistica che merita rispetto e attenzione. Chi avreste voluto? Caressa?” ma la maggioranza prende le distanze.

C’è chi scrive: “Quella di Adani non è una telecronaca è una televendita“, oppure: “Quando Messi smetterà di giocare appenderà Adani al chiodo” o anche: “Quel “perché mai dovremmo trattenerci?” di Adani è l’ennesima provocazione di un bulletto di periferia che sfoga la sua frustrazione di fallito”.

Il web è scatenato: “Oltre ad essere uno schiaffo in faccia a chi evidentemente gli ha chiesto di trattenersi e probabilmente gli paga lo stipendio” e ancora: “o mettete l’opzione audio dello stadio per la finale, o niente partita. Non oso immaginare cosa potrà succedere con Adani. E cmq vergognatevi, avete trasformato la Rai in Argentina Channel...” e infine: “Non vedo l’ora ci sia un Italia vs Argentina scontro diretto ai mondiali”.