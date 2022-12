15-12-2022 09:37

Continuano le polemiche attorno alla Rai legate soprattutto ai commentatori che stanno raccontando la Coppa del Mondo in Qatar. Questa volta, indice puntato contro Antonio Di Gennaro.

Il lapsus dell’opinionista Rai durante Francia-Marocco

Durante la semifinale del Mondiale Francia-Marocco, Antonio Di Gennaro è protagonista di un lapsus. Al secondo gol della squadra guidata dal Ct Didier Deschamps, l’opinionista Rai commenta così gli applausi del presidente francese Emmanuel Macron all’indirizzo della nazionale transalpina: “Applaude anche Sarkozy….”, afferma l’ex calciatore, Campione d’Italia con l’Hellas Verona, che si corregge subito: “Scusate, Macron!”. Il telecronista Alberto Rimedio chiosa con una battuta: “Abbiamo sbagliato presidente”.

Un errore che ha scatenato il mondo social. In pochi istanti il lapsus di Antonio Di Gennaro è diventato virale, con giudizi e commenti di ogni tipo.

Rai nella tempesta, non solo Adani sotto accusa

Momenti difficili per telecronisti e commentatori della televisione di stato. Dopo le tante lamentele per l’opinionista Daniele Adani e la “partecipazione” di Andrea Stramaccioni, ora è finito nel mirino Antonio Di Gennaro, nonostante la sua repentina correzione dell’errore.

I social non perdonano nulla. Tantissimi le battute per la gaffe dell’ex centrocampista. Dal perchè si paga il canone Rai a meme con altri famosi presidenti della storia.

Francia, Macron ha fatto i complimenti al Marocco

Mentre si scatenava la bufera sulla gaffe di Antonio Di Gennaro, Emmanuel Macron ha festeggiato l’approdo della Francia nella finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina di Lionel Messi ma non ha voluto dimenticare il Marocco.

Il capo di stato francese, come raccontato dagli inviati Rai in Qatar, è sceso negli spogliatoi della nazionale marocchina per complimentarsi personalmente per il superbo cammino fatto in questo Mondiale. Applausi soprattutto ad Sofyan Amrabat, stella della Fiorentina, indicato dal presidente francese come il miglior centrocampista del Mondiale.