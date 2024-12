Mondiali Nuoto, Razzetti e 4x100 uomini d’argento: delude la femminile. Maledizione spareggio per Di Pietro

Razzetti nei 200m misti e la staffetta maschile nei 4x100 stile libero regalano all'Italia le prime due medaglie (entrambe d'argento) dei Mondiali di nuoto in scena a Budapest

L’Italia chiude con due medaglie d’argento la prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta in scena a Budapest. Ad aggiudicarsele sono stati uno strepitoso Alberto Razzetti, che ha anche firmato il record italiano nei 200m misti, e la 4×100 stile maschile. Delude invece la staffetta femminile, mentre una non fortunatissima Silvia di Pietro non prenderà parte alla finale dei 50m farfalla femminili dopo essere stata eliminata allo spareggio.

Razzetti, argento e record nei 200m misti

Dopo la buona prestazione di stamattina, quando aveva registrato il secondo miglior tempo con 1’52”21, Alberto Razzetti si è confermato, anzi, migliorato in finale nei 200m misti, conquistando la medaglia d’argento, prima per l’Italia ai Mondiali in corso a Budapest, e registrando anche il record italiano in 1’50”88. Tutto grazie a un’incredibile rimonta nella rana e nello stile libero, che ha permesso all’azzurro di posizionarsi alle spalle di uno stratosferico Shaine Casas, che ha registrato il record della competizione in 1’49”51, e davanti – di pochissimo – al canadese Finlay Knox, 1’50”90.

Busa in finale nei 50m farfalla. Mora in finale nei 100m dorso, Bacico eliminato

Bene anche Michele Busa, che vola in finale nei 50m farfalla grazie a un ottimo 22”08, tempo vicinissimo al record italiano di Matteo Rivolta (22”02). Oltre a Busa accedono alla finale anche Pinti, Korstanje, Kharun, Kusch, Teong, Pekarski e Szabo. Dopo una prestazione non eccezionale nella sua semifinale, Silvia di Pietro è stata poi eliminata allo spareggio da Lily Price, che vola dunque nella finale femminile dei 50m farfalla.

Vola in finale nei 100m dorso invece Lorenzo Mora, secondo nella sua semifinale con 49”54. Nell’atto conclusivo, dove non ci sarà Cristian Bacico dal quale ci si aspettava un po di più del 50”61 registrato nella seconda semifinale, dovrà affrontare Kos, Lifintsev, Stokowski, Samusenko, Van Renen, Cooper e Tierney.

Uomini d’argento nella 4×100: delude la staffetta femminile

Dopo aver impressionato in mattinata vincendo la loro run e andando a soli tre decimi dal primato italiano, la staffetta femminile di 4×100 stile libero purtroppo non si è confermata in finale, chiudendo al quinto posto con 3’29”58 nonostante le buone prestazioni di Sofia Morini ed Emma Virginia Menicucci. A vincere sono stati gli USA, che hanno registrato il nuovo record del mondo (3’25”01).

Bravissimi invece Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, che hanno conquistato la medaglia d’argento (con il tempo di 3’03”65) nella 4×100 stile, posizionandosi alle spalle degli USA, che hanno rubato il record mondiale proprio agli azzurri grazie chiudendo in 3’02”75. Terza la Polonia con 3’04”46.