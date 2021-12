Mondiali nuoto vasca corta, Thomas Ceccon terzo nei 100 misti

19-12-2021 16:10

Non sembra avere fine la stupenda stagione agonistica di Thomas Ceccon, che solamente tre giorni fa, sempre ai Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi, aveva conquistato un bellissimo argento nella 4×100 stile libero. Oggi è invece stato capace di agguantare un prestigioso oro nella 100 metri misti, toccando la piastra che indica l’arrivo col tempo di 51″40, migliorando il proprio personale che era di 51.51.

La sua gara si è conclusa con una bellissima rimonta nello stile libero, dopo aver però fatto comunque bene nella rana e nella farfalla. Ad appena 20 anni è già stato in grado, inoltre, di conquistare due medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo tenutisi questa estate, ovvero l’argento con la 4×100 stile libero, bronzo nella 4×100 misti.

Ceccon si è dovuto arrendere in questa finale solamente al russo Kliment Kolesnikov (vincitore da favorito della vigilia in 51.09) e al norvegese Tomoe Hvas (51.35).

Dopo una partenza letteralmente a razzo, arriva invece un settimo posto per Marco Orsi, che ha sofferto parecchio nella vaca conclusiva e non è stato in grado quindi di lottare fino agli ultimi metri per il podio.

Queste le parole di Ceccon al termine della gara:

“Sono contento per la medaglia ovviamente e anche per il crono, forse potevo limare qualcosa in più. Mi sento un po’ stanco in questo periodo e qualcosa concedo”.

