Mondiali, oro per Paltrinieri e argento per Pilato

25-06-2022 18:58

Gregorio Paltrinieri si riscatta nei 1500, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori nuotatori al mondo. Oro ai Mondiali per il 27enne di Carpi che sfiora il record del mondo, realizzando comunque quello europeo.

Queste le parole di Paltrinieri al termine: “È un sogno – ha detto a Rai Sport -. Sapevo che potevo vincere due ori in vasca. L’800 è andato così e mi è scocciato così tanto che ho pensato ‘piuttosto muoio’. I miei amici mi hanno detto che ero quotato a 26 e me la sono presa. È stato bello. Queste sono le gare che mi piace fare. Ogni tanto non mi vengono, ho tanta carne sul fuoco in questi giorni: volevo dimostrare che io sono sempre qua. C’è gente che voleva farmi il tampone dopo l’800, ma io sto bene ed è per questo che ero deluso. Ho dato una bella dimostrazione. Io faccio questo perché mi piace e mi diverto, perché l’euforia delle gare non la cambierei con nulla al mondo”.

Argento un po’ deludente per la Pilato nei 50 rana, la sua specialità in cui detiene il record del mondo: “Ho sentito la tensione molto più che nei 100 – ha raccontato a Rai Sport -. Ho sbagliato sicuramente la partenza, ma questa è una medaglia mondiale e sono comunque contenta. Questa era la gara su cui avevo puntato, i 100 erano stati la sorpresa. Peccato non averla vinta, ma sono felice lo stesso”.