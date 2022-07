Mondiali pallanuoto Budapest: Settebello in finale, battuta la Grecia

01-07-2022 17:57

Nella prima semifinale dei Mondiali di pallanuoto maschile a Budapest l’Italia ha battuto la Grecia per 11-10, il Settebello va quindi alla caccia del secondo titolo iridato consecutivo dopo quello del 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, e del quinto in assoluto contando anche Berlino 1978, Roma 1994 e Shanghai 2011. L’avversaria degli azzurri arriverà dalla seconda semifinale tra Spagna e Croazia. Ecco il tabellino della partita.

Italia-Grecia 11-10 (4-2 2-3 1-1 4-4)

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Damonte, Iocchi Gratta 1, Fondelli, Cannella 1, Marziali, Echenique, Presciutti 2, Bruni 1, Di Somma 1, Dolce 3, Nicosia. All. Campagna

Grecia: Zerdevas, Genidounias 2, Skoumpakis, Kalogeropoulos 2, Fountoulis 1, Papanastasiou, Dervisis, Argyropoulos Kanakakis, Gouvis, Kararis 1, Nikolaidis 1, Vlachopoulos 3, Tzortzatos. All. Vlachos