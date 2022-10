Mondiali Parigi 2022, Scratch: medaglia d'oro per Martina Fidanza

12-10-2022 23:02

Proprio come successo un anno fa, è ancora una volta Martina Fidanza la prima a prendersi, a portarsi a casa una medaglia iridata di Campionessa del mondo. La scorsa stagione, a Roubaix, è stata una vera e propria sorpresa, e invece in questa occasione è qualcosa che può tranquillamente rasentare l’impresa. Essendo la Campionessa in carica e, dunque, la più marcata dalle proprie rivali. La nativa di Bergamo, tuttavia, è stata anche in questa occasione semplicemente devastante. Inizia subito all’attacco proprio verso la fine del penultimo giro, ha fatto letteralmente il vuoto lasciandosi alle spalle la van der Duin e la Roberts.

Una prova di maturità e di superiorità devastante da parte della 23enne che certamente non ha intenzione di terminare qui La Fidanza sarà pure impegnata col quartetto femminile dell’inseguimento a squadre e, per come è partita l’Italia nelle qualifiche, si può sognare un altro oro.

L’ordine di arrivo finale

1. Martina Fidanza 12’34”

2. Maike van der Duin st

3. Jessica Roberts st

4. Lily Williams st

5. Michaela Drummond st

6. Chloe Moran st

7. Lea Lin Teutenberg st

8. Aline Setiz st

9. Maggie Coles-Lyster st

10. Petra Sevcikova st