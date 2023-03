Mondiali pattinaggio artistico: ottavo posto per Grassl

Male Rizzo (13esimo). Dopo lo short program in testa il giapponese Shoma Uno

23-03-2023 13:41

L’attesa per Daniel Grassl e Matteo Rizzo ha un sapore dolceamaro. Infatti, ai Mondiali di pattinaggio artistico a Saitama (Giappone) anche la prova maschile parla la lingua del paese ospitante. Al termine dello short program a detenere la prima posizione è Shoma Uno. Il campione del mondo uscente ha totalizzato un punteggio di 104.63 (57.70, 46.93), distaccando di 4 punti la sorpresa di questa prova: lo statunitense Ilia Malinin. Per lui, 18 anni soltanto, un punteggio di 100.38 (59.49, 40.89).

Alle loro spalle il coreano Junhwan Cha con 99.64 (55.04, 44.60) e il canadese Keegan Messing con 98.75 (53.52, 45.23). Sono proprio loro gli unici che sembra possano giocarsi il podio.

I due italiani, invece, offrono prove contrapposte. Segni di ripresa per Daniel Grassl, che chiude la prova in ottava posizione con 86.50 punti (46.10, 40.40). Un punteggio determinato dalla presenza soltanto di un quadruplo (il lutz), che tra l’altro ha sporcato nell’esecuzione toccando il ghiaccio con una mano in fase di arrivo. Male, invece, Matteo Rizzo che al posto di un triplo Axel esegue soltanto il singolo. Per lui un punteggio di 79.28 (38.25, 42.03) e tredicesima posizione.