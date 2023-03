Mondiali pattinaggio artistico: Sakamoto conferma l’oro di Montpellier

24-03-2023 14:21

Kaori Sakamoto ancora medaglia d’oro nel singolo femminile ai Mondiali 2023 di pattinaggio artistico. Una vittoria che conferma il successo dello scorso anno a Montpellier, ma che questa volta è stata ottenuta a Saitama (Giappone) davanti al pubblico di casa.

Nonostante l’evidente tensione e un programma rinnovato, la nipponica ha completato quasi tutti gli elementi pianificati e ha ottenuto per il libero un punteggio di 145.37 (71.45, 73.91), per un totale complessivo di 224.61.

Ha convinto maggiormente il libero della sudcoreana Haein Lee, che comprendeva sette tripli e due doppi axel: per lei il punteggio di 147.32 (75.53, 71.79). Sommato a quello dello short program, il punteggio totale di 220.94 non è però bastato per superare la Sakamoto. Bronzo per la belga Loena Hendrickx, che con il libero è stata capace di risalire due posizioni in classifica. Con i 138.48 (69.20, 70.28) di questa prova è arrivata a 210.42.

Grandi miglioramenti per l’italiana Lara Naki Gutmann che ha chiuso in 18esima posizione (20esima nel 2022), risalendo di sei posizioni rispetto allo short program. Nel libero ha ottenuto 123.21 punti (67.33, 55.88) per un totale di 178.43.